Wenig Pendler in Tram und Bus – Bernmobil dünnt ab Samstag

das Angebot aus Das städtische Verkehrsunternehmen Bernmobil reduziert ab Samstag wegen der Coronakrise die Frequenzen im Tram- und Busverkehr. Stefan Schnyder

Ab kommendem Samstag werden die Trams weniger häufig fahren. Für das Nünitram beispielsweise gilt ab dann der 7,5-Minutentakt. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Trams und Busse in der Stadt Bern verkehren derzeit teilweise halb leer. Ein Beispiel: Das Nünitram ist am in Richtung Bahnhof an einem normalen Morgen bereits am Breitenrainplatz jeweils gut gefüllt. Heute morgen befanden sich dagegen etwa um 7.30 Uhr nur gerade ein halbes Dutzend Passagiere im YB-Meistertram.

Aufgrund der gesunkenen Nachfrage wegen der Coronakrise reduziert Bernmobil nun das Angebot. Das Unternehmen schreibt in einer Mitteilung, dass «die Grundversorgung weiterhin erhalten bleibe, um die nötige Mobiltät in der Stadt und der Region zu gewährleisten». Die Online-Fahrplanabfrage wird erst ab dem kommenden Samstag verfügbar sein.

Die ersten und letzten Kurse fahren während der Woche zu unveränderten Zeiten. Allerdings stellt Bernmobil die bisher geltende Betriebsverlängerung in den Nächten auf Samstag und Sonntag bis auf weiteres ein. Die letzten Kurse fahren deshalb auch am Wochenende etwa um 00.15 Uhr ab dem Hauptbahnhof.

Das sind die neuen Frequenzen im einzelnen:

• Die Tramlinien 7 und 8 verkehren von Montag–Samstag tagsüber im 10-Minutentakt.

• Die Tramlinie 9 verkehrt tagsüber im 7,5-Minutentakt.

• Die Buslinie 10 verkehrt zu den Hauptverkehrszeiten am Morgen und Abend im 4-Minutentakt, tagsüber im 6-Minutentakt. Am Samstagnachmittag wird ein 6-Minutentakt und am Sonntagnachmittag ein 7,5-Minutentakt angeboten.

• Die Trolleybuslinie 11 verkehrt von Montag–Freitag tagsüber im 10-Mintentakt.

• Die Trolleybuslinie 12 verkehrt von Montag–Freitag tagsüber im 6-Minutentakt.

• Die Buslinien 17 und 19 verkehren von Montag–Freitag tagsüber im 10-Mintentakt.

• Die Trolleybuslinie 20 verkehrt zu den Hauptverkehrszeiten am Morgen und Abend im 5-Minutentakt, tagsüber im 6-Minutentakt.

• Die Buslinie 21 verkehrt von Montag–Samstag tagsüber durchgehend im 10-Minutentakt.

• Die Buslinie 22 Brünnen Bahnhof–Kleinwabern wird eingestellt.

• Die Buslinie 27 fährt durchgehend im 30-Minutentakt.

• Die Buslinie 28 verkehrt von Montag–Samstag nur zwischen Wankdorf Bahnhof und Brunnadernstrasse im 30-Minutentakt.

• Die Buslinie 31 verkehrt von Montag–Samstag nur zwischen Niederwangen Bahnhof und Europaplatz Bahnhof im 30-Minutentakt.

Bereits seit Dienstag sind folgende Linien eingestellt:

• Buslinie 18 (Bern Bahnhof–Wyleregg)

• Linie 23 (Talstation Marzilibahn-Bärenpark, selbstfahrender Kleinbus)

• Buslinie 25 (Bümpliz-Gäbelbach)