Vor 20 Jahren in Langnau – Bern–Langnau einfach, bitte Erst nachdem sich die Jungen dafür gewehrt hatten, bezahlte die Gemeinde an den Betrieb des Moonliners. Überrannt wurde der Nachtbus nie, trotzdem fährt er bis heute. Cornelia Leuenberger

Erst feiern, wie hier auf der Grossen Schanze in Bern, und sich dann… Foto: Manuel Lopez …vom Moonliner nach Hause chauffieren lassen. Das geht seit 20 Jahren auch für junge Leute aus Langnau. Foto: Christian Holzer 1 / 2

In der «Berner Zeitung» war Anfang Oktober 2001 zu lesen: «Die Ampel steht nun auf Grün.»

Auf dem Bild zum Beitrag sind zwei lachende, junge Frauen zu sehen. Sie hatten allen Grund, gute Laune zu haben: Der Langnauer Gemeinderat hatte nämlich soeben beschlossen, die Defizitgarantie für den Moonliner-Betrieb zu übernehmen. Bald schon würden die Emmentalerinnen spätnachts den Bus nach Hause nehmen und so den Ausgang in der Stadt länger geniessen können.

Bis es so weit war, dauerte es eine Weile. Das zeigt schon der Einstieg in den Text, den der Kollege vor 20 Jahren wählte: «Es ist ja nicht so, dass der Nachtbus Moonliner etwas Neues ist. Seit Jahren fahren die Busse an den Wochenenden ab dem Berner Bahnhofplatz in alle Himmelsrichtungen und bringen die Nachtschwärmer sicher nach Hause.»