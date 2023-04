Die Berner in der Jägerrolle – und mit einem wichtigen Vorteil

Am Sonntag findet mit dem Bern-Jurassischen das erste Kranzfest statt. Für den stärksten Teilverband der letzten Jahre steht diese Saison im Zeichen der Wachablösung. Wenn Christian Stucki am 11. Juni zum letzten Mal in die Zwilchhosen steigt, müssen die Verantwortung nun jüngere Schultern tragen. Was nicht bedeutet, dass die Ambitionen deswegen kleiner geworden sind.

Im Vorjahr haben die Berner an allen vier Bergkranzfesten, an denen sie teilnahmen, reüssiert. Dort wollen sie ansetzen. Nur: Hat der BKSV das Personal, die Konkurrenz aus Inner- und Nordostschweiz herauszufordern?

