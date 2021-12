Im Alter von 78 Jahren – Bernischer alt Regierungsrat Samuel Bhend verstorben Als Fürsorge- und Gesundheitsdirektor stand der Sozialdemokrat unter anderem wegen Spitalschliessungen im Scheinwerferlicht.

Der ehemalige Berner Regierungsrat Samuel Bhend ist verstorben. Foto: Iris Andermatt

Der ehemalige bernische Regierungsrat und Gesundheitsdirektor Samuel Bhend ist verstorben. Das gab Grossratspräsident Hervé Gullotti am Montag im Rathaus bekannt. Der 1943 in Brienz geborene Bhend war von 1974 bis 1997 Mitglied des bernischen Grossen Rats. Von 1997 bis 2006 war der Sozialdemokrat Mitglied der Kantonsregierung.

Als Fürsorge- und Gesundheitsdirektor stand Bhend unter anderem wegen Spitalschliessungen im Scheinwerferlicht. In seiner Amtszeit wurden 9 von 30 öffentlichen Spitälern geschlossen. Bhend erzürnte damit einen Teil der Landbevölkerung.

Weiter setzte sich Bhend für den Erhalt der Spitzenmedizin in Bern ein, kämpfte gegen stark steigende Krankenkassenprämien und war mit der anhaltend angespannten Situation in der Sozialhilfe konfrontiert. Bhend war ursprünglich Sekundarlehrer in Urtenen. Dort begann er seine politische Laufbahn als Gemeinderat. 1974 wurde er Grossrat und blieb über zwei Jahrzehnte im Kantonsparlament.

In den 1980er-Jahren war er Vizepräsident der Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK), welche die Berner Finanzaffäre untersuchte. Von 1985 bis 1992 war Bhend zudem Präsident der kantonalbernischen SP.

SDA/mb

