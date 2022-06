Von Hebammen betreut – Bernische Spitäler richten neue Geburtszimmer ein Geburten im Spital, aber ohne Spitalatmosphäre. Verschiedene Kantone schaffen neue Angebote. Brigitte Walser

Geburt im Geburtshaus, zu Hause oder im Spital: Werdenden Eltern stehen viele Möglichkeiten offen. Foto: Enrique Muñoz García

Auf das Spital Emmental folgt nun jenes in Langenthal: Beide eröffneten in diesen Tagen neue Geburtszimmer in separaten Räumen. Darin betreuen Hebammen die Mütter während der Geburt. Ärztliche Interventionen sind nicht vorgesehen, die Zimmer kommen ohne medizinische Apparate aus, nichts soll an eine Spitalatmosphäre erinnern – auch wenn die Spitäler genau damit werben, dass sie in Notfällen die medizinische Infrastruktur in unmittelbarer Nähe bieten können.