Weiterer Abgang – Bernhard Rhyn verlässt Bern Welcome Nach 15 Jahren verlässt Bernhard Rhyn die Tourismusorganisation Bern Welcome. Rhyn war Mitglied der Geschäftsleitung. UPDATE FOLGT

Bernhard Rhyn verlässt nach 15 Jahren Bern Welcome. Foto: Bern Welcome/zvg

Nach 15 Jahren verlässt Bernhard Rhyn die Tourismusorganisation Bern Welcome. Zuletzt arbeite Rhyn als Leiter Convention Bureau mit den beiden Abteilungen Meetings und Events. Er war zudem Mitglied der Geschäftsleitung.

«Nach 15 spannenden Jahren ist es für mich an der Zeit, Neues anzupacken», wird Rhyn in der Mitteilung von Bern Welcome zitiert. Er freue sich auf seine neue Herausforderung als Projektmanager bei Switzerland Convention & Incentive Bureau, einem Unternehmen von Schweiz Tourismus.

Bis eine Nachfolge gefunden ist, übernimmt Manuela Angst, Vorsitzende der Geschäftsleitung die Leitung des Bern Convention Bureau interimistisch.

Bereits im vergangenen Jahr kam es zu mehreren Abgängen in der Geschäftsleitung von. 2020 sind vier Mitglieder der Bern Welcome-Geschäftsleitung abgetreten.



pd/tag

Fehler gefunden?Jetzt melden.