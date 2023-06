Neuer Präsident für Unspunnen-Verein – Bernhard Nufer übernimmt von Ueli Bettler An der Hauptversammlung des Vereins Trachten- und Alphirtenfest Unspunnen wurden der bisherige Präsident und sein Vize verabschiedet und Bernhard Nufer gewählt.

Ueli Bettler (r.) und sein Vizepräsident Walter Dietrich (.) treten von ihren Posten im Verein Trachten- und Alphirtenfest Unspunnen zurück. Bernhard Nufer übernimmt das Präsidium. Foto: PD

Der Verein Trachten- und Alphirtenfest Unspunnen hat einen neuen Präsidenten: Bernhard Nufer wurde an der Hauptversammlung zum Nachfolger von Ueli Bettler gewählt, wie der Verein mitteilt. «Mit dem Rücktritt von Ueli Bettler, Präsident, und Walter Dietrich, Vizepräsident, geht eine Ära für den Verein zu Ende», halten die Verantwortlichen fest. «Über 20 Jahre prägten beide Persönlichkeiten die Geschicke des Unspunnenfests. Sie waren Unspunnen und steuerten das nationale Kulturgut sicher und versiert durch ruhige und stürmische Gewässer.» Die Wahl von Nufer, ehemaliger Vorsitzender der Bankleitung Raiffeisenbank Jungfrau, im Hotel Carlton-Europe fiel einstimmig aus.

Rechtzeitig zum Führungswechsel seien die Statuten grundlegend auf den neuesten Stand gebracht worden. Walter Dietrich legte dabei Wert darauf, «dass damit die Rahmenbedingungen geschaffen wurden, die in den kommenden Jahren erfolgreiche Vorbereitungen auf das nächste grosse Fest ermöglichen.» Die Organisation für so grosse Veranstaltungen werde laufend anspruchsvoller, da sei es wichtig, dass der Verein gut aufgestellt sei. Die neuen Statuten sehen unter anderem erstmals einen Ehrenpräsidenten vor. In dieses Amt wurde Ueli Bettler gewählt. «Er kann damit den neuen Präsidenten bei Anlässen in der ganzen Schweiz würdig vertreten und unterstützen.»

Schwinget ist auf Kurs

Die rund 50 Mitglieder genehmigten auch die Jahresrechnung 2023, die mit einer leichten Kostenüberschreitung infolge umfangreicher Tätigkeiten abschloss. Das Budget 2023 mit Sonderausgaben fand ebenfalls die Zustimmung der Mitglieder.

Hannes Rubin, als Präsident des unabhängigen Organisationskomitees für den Unspunnen-Schwinget und wichtiger Kooperationspartner des Vereins, informierte über die Organisationsarbeiten für den «langersehnten» Sportanlass vom 27. August auf der Höhematte Interlaken. Diese seien «gut auf Kurs».



PD/sgg

