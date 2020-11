Abo Berner Gemeinderatskandidat Der Dauerstadtrat, der die FDP zurück an den Regierungstisch bringen will

Nach zwölf Jahren im Stadtparlament will Bernhard Eicher beim zweiten Anlauf den Sprung in den Berner Gemeinderat schaffen. Wird er gewählt, will er sich in einigen Dossiers für einen Richtungswechsel einsetzen.