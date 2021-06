Fussball, Kino und Konzerte – Bernexpo lädt zum Summer in the City ein Das Berner Messeunternehmen Bernexpo will im Sommer durchstarten. Es organisiert im Juli und August Public-Viewings der Fusball-EM, ein Openairkino und Konzerte. Stefan Schnyder

Wie hier auf dem Waisenhausplatz im Jahr 2018 soll in diesem Jahr auf dem Bernexpo-Messegelände eine Public-Viewing-Ambiance entstehen. Foto: Manuel Zingg

Nach einem langen, coronabedingten Winterschlaf will Bernexpo in diesem Sommer das lange brach liegende Ausstellungsareal zum Leben erwecken. Das Berner Messeunternehmen organisiert in den Monaten Juli und August eine aussergewöhnliche Veranstaltungsreihe, wie Bernexpo am Freitagabend mitteilte. «Summer in the City wird Festivalstimmung, kulinarische Freuden und Ferienfeeling vereinen – und so auch für eine gewisse Entlastung der Innenstadt sorgen», schreibt das Unternehmen.

Der Veranstaltungsreigen beinhalten zum einen Public-Viewings der Fussball-EM. Und dies ab den Viertelfinals, die ab dem 26. Juni stattfinden werden. Pro Tag werden maximal 300 Personen zugelassen sein.