Weg bekommt andere Farbe

Mit blauer Farbe markierte, hochalpine Bergwege führen in der Regel durch unwegsames Gelände und über Gletscher. Da sich der Unteraargletscher hinter dem Grimselsee angesichts des laufenden Klimawandels immer weiter zurückgezogen hat, kann der Zustieg zur auf 2392 Höhenmeter ­gelegenen SAC-Lauteraarhütte ab sofort über einen durchgehend weiss-rot-weissen Bergweg erfolgen.

In Absprache mit der Gemeinde Guttannen und nach Prüfung durch den SAC-Zentralvorstand erledigten Hüttenwart ­Stefan Hablützel und sein Sektionskollege René Wyss die Ummarkierung zu zweit. «Vom Hospiz bis zum Ende des Sees war der Weg ja schon immer weiss-rot-weiss deklariert. Jetzt galt es einfach, die letzten 40 Markierungen bis zur Hütte umzufärben. Die Kosten dafür beschränkten sich auf ein halbes Kilo rote Farbe.»

Hablützel, der vor gut einem Monat seine zweite Hüttensaison in Angriff genommen hat, erfreut sich «dank des Prachtwetters eines fulminanten Saisonstarts». So verzeichnete die Lauteraarhütte nach den ersten drei Betriebswochen bereits halb so viele Übernachtungen wie im ganzen letzten Jahr. (Berner Oberländer)