Streit um Wanderweg im Gürbetal

Martin Meyer staunt nicht schlecht, als er an einem Tag Anfang April die Berner Zeitung aufschlägt. Der Gemeindepräsident von Kaufdorf liest darin, dass ein Teil des Gürbetaler Höhenwegs nach einem Felssturz definitiv verlegt wird. Die Gemeinde Toffen habe dafür die Zustimmung seitens der Gemeinde Kaufdorf sowie der betroffenen Grundeigentümer eingeholt.

Nur: Meyer (SP) sagt, dass seine Gemeinde nie eine solche Einwilligung gegeben habe. Und auch die Grundeigentümer auf dem Gemeindegebiet von Kaufdorf hätten der Umlegung nicht zugestimmt. Überhaupt, er ist alles andere als begeistert davon, dass der beliebte Wanderweg verlegt werden soll.

An der Gemeindeversammlung von vorgestern Montagabend machte Meyer deutlich, dass er nicht gewillt ist, die Verlegung hinzunehmen. «Wir wollen diesen Weg», sagte er. Ruth Rohr, Gemeindepräsidentin von Toffen, war für eine Stellungnahme gestern nicht erreichbar.

Ein Sandsteinfels stürzteauf Wanderweg

Ihren Anfang nimmt diese Geschichte im vergangenen Jahr beim Pfaffenloch, einer Sandsteinhöhle in den Gutenbrünnenfelsen oberhalb der Dörfer von Toffen und Kaufdorf. Hier führt der Gürbetaler Höhenweg vorbei. Und hier stürzt im Frühling 2017 ein etwa 500 Kilo schwerer Sandsteinfels auf den Wanderweg. Weiterer Steinschlag droht, der Abschnitt wird gesperrt.

Der Naturpark Gantrisch sorgt rasch für eine Umleitung. Die spektakulärste Stelle des Höhenwegs, der von Kehrsatz über den Längenberg nach Mühlethurnen führt, bleibt bis auf weiteres unpassierbar. Ein Jahr später steht für die Gemeinde Toffen fest, dass das für immer so bleiben wird.

Anfang April verschickt der ­Gemeinderat eine Medienmitteilung: Der Weg wird definitiv umgeleitet. Betroffen ist ein Abschnitt von rund einem Kilometer Länge. Als beste Variante habe sich eine Route unterhalb der Absturzstelle erwiesen. Der neue Weg müsse zum Teil neu gebaut oder ausgebaut werden, zum Teil bestehe er schon.

Der Gemeinderat spricht einen Kredit von 65 000 Franken. Der neue Weg solle im Sommer 2018 eröffnet werden. Und Gemeindepräsidentin Rohr (Freie Bürger Toffen) erklärt, dass es sich schon früh abgezeichnet habe, dass der alte Weg nicht mehr eröffnet werden könne. Es sei zu gefährlich.

Geschichtsträchtige undeinzigartige Felsen

Für ihren Amtskollegen Meyer steht allerdings fest, dass der Weg wieder eröffnet werden muss. «Es gibt viele Sagen über das Pfaffenloch», sagt er. Die Gutenbrünnenfelsen seien schon von Rudolf von Tavel erwähnt worden. Es handle sich also nicht nur um eine einzigartige, sondern auch um eine geschichtsträchtige Stelle auf dem Höhenweg. Wegen eines etwa halben Meter langen Steins wolle man sie sperren, das könne nicht sein. Als Beweis zeigt er der Gemeindeversammlung ein Bild des Steins. So mächtig wirkt er darauf nicht.

Nach der Lektüre des Zeitungsartikels will es Meyer genau wissen und schickt eine Delegation der Gemeinde zu einer Besichtigung der Absturzstelle. «Ich sagte ihnen, dass sie nur zurückkommen müssen, wenn sicher ist, dass der Weg wieder aufgeht», erzählte Meyer an der Gemeindeversammlung.

Die Wanderer auf das Risiko aufmerksam machen

Ihm sei bewusst, dass die Frage der Haftung bei Unfällen eine grosse Rolle spiele, sagt Meyer. Nicht zuletzt seit dem tödlichen Unfall vor zwanzig Jahren in der Bieler Taubenlochschlucht. Der Präsident der Betreibergesellschaft wurde später verurteilt. Er hätte den Unfall verhindern können, befand das Gericht. Aber, so Meyer: Einerseits könne man die Wege kontrollieren und instand halten, anderseits die Wanderer auch auf Gefahren aufmerksam machen. Denn klar sei auch: «Es werden immer Steine herunterkommen.» Ein Restrisiko bleibe für Wanderer also immer bestehen.

«Man kann den Weg kontrollieren und die Wanderer auf die Gefahr aufmerksam machen.»Martin Meyer, Kaufdorf

Im Unterschied zu einem Berg- oder Alpinwanderweg müsse man auf einem normalen Wanderweg nicht unbedingt mit Steinschlag rechnen, sagt Hans Ueli von Gunten von den Berner Wanderwegen. Bei gefährlichen Stellen wie etwa in der Taubenlochschlucht müsse man den Hang regelmässig kontrollieren und wenn nötig sichern.

Eine solche Lösung könnte sich Meyer auch beim Pfaffenloch vorstellen. Zumal aus einem Gutachten hervorgegangen sei, dass es durchaus möglich wäre, die Stelle zu säubern und den Weg wieder zu eröffnen.

Laut Martin Meyer wird die Situation nun analysiert. «Wir warten auf den Bescheid.»

