4000 sahen Oper «Tell»

Über 4000 begeisterte Besucher kamen mit viel Wetterglück in den Genuss von vier hochstehend präsentierten Vorstellungen der Oper «Guillaume Tell» von Gioacchino Rossini.

Aufführungsort war die Naturkulisse der Tellarena Interlaken auf Mattner Gemeindeboden. Die Rossini-Oper wurde nicht in der Originalfassung von fünf Stunden, sondern abgespeckt als Lightversion in anderthalb Stunden dargeboten.

Erstmals in der über 100-jährigen Geschichte der Tellspiele Interlaken kam die Oper des italienischen Komponisten zur Aufführung. Gemäss der Veranstalterin Concert 200 GmbH besteht die Absicht, auch in den kommenden Jahren in Interlaken die Oper «Tell» von Rossini anzubieten. (pd/sp)