Warum die westafrikanische Klinik in Tema Berner Wurzeln hat

In Tema, an der Atlantikküste Ghanas, steht ein Spital mit Schweizer Wurzeln. Es ist ein Sinnbild des Fortschritts, aber auch der schwierigen Geschichte des westafrikanischen Landes. Den Fortschritt symbolisieren das junge Personal, die gute Ausrüstung, das MRI, das kürzlich installiert wurde.

Für die schwierige Geschichte steht Theo McCarthy, 80 Jahre alt, Spitalgründer und einstiger Medizinstudent in Bern. «Die Schweiz hat in meinem Leben eine grosse Rolle gespielt», sagt McCarthy. Sechzehn Jahre hat er hier verbracht. Sechzehn Jahre, bevor er sein grosses Versprechen einlösen konnte.

Land ohne Ärzte

Ihren Anfang findet diese Geschichte im Ghana der frühen 60er-Jahre. Das Land ist seit kurzem unabhängig, doch die einstige Kolonialmacht Grossbritannien hat es in einem miserablen Zustand hinterlassen. Ganz besonders das Gesundheitssystem: Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung kann überhaupt versorgt werden, es herrscht ein riesiger Mangel an medizinischem Personal, und im ganzen Land gibt es keine einzige Ausbildungsstätte für Ärzte.

«Die Schweiz hat in meinem Leben eine grosse Rolle gespielt.»Theo McCarthy

Um dennoch kurzfristig Personal ausbilden zu können, finanziert die Regierung Stipendien im Ausland. Der Deal ist klar: Den jungen Männern wird die Aus­bildung im Westen finanziert, danach kehren sie zurück, um das Gesundheitssystem zu verbessern. Einer von ihnen ist Theo McCarthy. Er will Arzt werden, etwas Gutes tun – doch noch hat er keine Ahnung, wohin ihn dieser Wunsch einst tragen wird.

Berner Liebe

Über eine Zwischenstation in Deutschland landet der junge Ghanaer 1961 in Bern. Zusammen mit einer kleinen Gruppe von Landsleuten nimmt er das Studium an der medizinischen Fakultät auf und arbeitet nach ­Abschluss des Staatsexamens als Assistenzarzt in der Kinderchirurgie des Inselspitals.

Hier lernt er seine zukünftige Frau kennen: Nelly Gertrud Reber, Säuglingsschwester aus Biberen, Tochter des Gemeindepräsidenten von Ferenbalm. In den kommenden Jahren heiraten die beiden, bekommen drei Kinder und behalten dabei immer das grosse Versprechen im Kopf: Irgendwann werden sie nach Ghana gehen.

Diese Zeit sei nicht einfach gewesen für die beiden, erinnert sich Daniel Reber, der jüngere Bruder von Nelly. Besonders ihr Vater sei dem Mann aus Ghana gegenüber zu Beginn skeptisch gewesen. Er selbst habe das Paar unterstützt, wo er nur konnte, und es später mehrmals in Ghana besucht. Auch Theo McCarthy spricht lieber von den positiven Seiten seines Aufenthalts. «Wir Ghanaer haben uns gut in die ­Gesellschaft eingefügt», sagt er. «Das war gar nicht so speziell.»

1972 schliesst Theo McCarthy seine Ausbildung als Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe ab. Er könnte nun zurückkehren. Doch wegen der guten Leistungen wird der Ghanaer am städtischen Krankenhaus in Baden zum Oberarzt ernannt – als erster Mediziner aus einem afrikanischen Land. Er akzeptiert und bleibt bis 1977 in der Schweiz. Dann verlässt er seine gut bezahlte Stelle und reist zusammen mit Frau und Kindern in die Heimat.

Reis für eine Klinik

Die ersten fünf Jahre verbringt die Familie in Ghanas Norden. Während sich seine Frau um Haus und Kinder kümmert, arbeitet Theo McCarthy unter oft widrigen Bedingungen in einem öffentlichen Spital und pflanzt im Nebenerwerb Reis an. Mit den so entstandenen Ersparnissen eröffnen die McCarthys in Tema, nahe der Hauptstadt Accra, die erste Facharztpraxis der Stadt.

«Auch in der Schweiz hätte ich ein gutes Leben gehabt und vielen Menschen geholfen. Aber in Ghana war es halt viel dringender.»Theo McCarthy

Die Nachfrage ist so gross, die ­Anliegen so dringend, dass es bald zur Expansion kommt. Mit Unterstützung durch Freunde und Angehörige in der Schweiz entsteht 1990 die Fachklinik Sinel, die bis heute einen ausgezeichneten Ruf geniesst. Frauen finden hier rund um eine Geburt Bedingungen, die anderswo fehlen. Was mit einem Stipendium und einem Studienplatz in Bern begonnen hat, ist zu einer Institution geworden, die täglich Menschenleben rettet.

«Dass ich zurückgekehrt bin, habe ich nie bereut», sagt Theo McCarthy. Idealismus will er das nicht nennen – doch wenn er über seine Entscheidung spricht, schwingt stets ein starkes Verantwortungsbewusstsein mit. «Auch in der Schweiz hätte ich ein gutes Leben gehabt und vielen Menschen geholfen», so der Arzt. «Aber in Ghana war es halt viel dringender.»

Grosse Fortschritte

Dass einige seiner damaligen Studienkollegen das Versprechen nicht eingelöst haben und in der Schweiz geblieben sind, hat Theo McCarthy verletzt. Über sie richten will er trotzdem nicht: «Das ist eine Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss», sagt der 80-Jährige. Er schaut nach vorn. Für die Zukunft der Klinik ist er optimistisch, und auch Ghana habe sich in vieler Hinsicht gut entwickelt.

Ein Zeichen dafür ist Sohn Michael, der an einer ghanaischen Fakultät ausgebildet wurde. Wie der Vater ist er Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, vor kurzem hat er die Spitalleitung übernommen. Dass das nicht selbstverständlich ist, weiss Theo McCarthy wohl am besten: «Viele Junge verlassen das Land auf der Suche nach einer besseren Zukunft.» Das medizinische Personal werde zwar heute in Ghana ausgebildet, doch ­davon profitiere vor allem das Ausland. «Es sind andere Zeiten als damals», so der Arzt. Bessere Zeiten – doch es gebe noch immer viel zu tun. (Berner Zeitung)