Vor 330 Jahren ertranken über 100 Hugenotten in der Aare

Nicht erst die Kriege des 20. Jahrhunderts haben Flüchtlinge hervorgebracht. Auch in der Neuzeit mussten Menschen ihre Heimat verlassen, weil ihnen dort Verfolgung drohte. So wie beispielsweise den Hugenotten im Frankreich des 17. Jahrhunderts.

Ein Projekt des Europarats hat zum Ziel, die damaligen Fluchtrouten der Hugenotten und Waldenser darzustellen und zu erhalten. 1800 Kilometer lang ist der Kulturwanderweg, der vom französischen Le Poët-Laval sowie von Pellice und Saluzzo im Piemont durch das Schweizer Mittelland bis ins hessische Bad Karlshafen führt.

Am Samstag wird das Teilstück zwischen Lyss und Aarberg eingeweiht. Der 6 Kilometer lange Wegabschnitt beginnt im Städtli Aarberg und führt entlang der alten Aare bis zur Kirche Lyss. Fünf Stationen informieren dabei über die Flucht der protestantischen Glaubensflüchtlinge.

Bootsunglück

In Lyss wurde die Flucht auf der Aare für 111 Hugenotten zum Verhängnis: Sie ertranken bei einem Bootsunglück am 5. September 1687. «Die Hugenotten kamen von Aarberg her und wollten weiter Richtung Büren», erzählt Historikerin Margrit Wick. Sie seien in zwei Booten unterwegs gewesen, die aneinandergebunden waren.

«Einer der Weidlinge fuhr auf einen Baumstrunk auf.» Die Insassen versuchten auf das andere Boot zu klettern, woraufhin auch dieses sank. Nur gerade 26 der 137 Passagiere überlebten. Die Schuld gab man den Schiffsleuten. Sie sollen betrunken gewesen sein. «Das mag ja sein», sagt Wick. Vor allem seien die Boote jedoch überladen gewesen.

Historischer Kontext

Die Reformation hinterliess auch in Frankreich ihre Spuren. Adel und König setzten sich gegen aufkeimende protestantische Kräfte zur Wehr: In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts kam es zu den Hugenottenkriegen. «Dabei ging es nicht nur um die Religion, sondern auch um Machtverhältnisse», erklärt Wick.

Frieden kehrte erst wieder ein, als Heinrich IV. an die Macht kam. «Der König erliess das Edikt von Nantes, das den Protestanten neue Rechte zugestand.» Jahre später bestieg sein Enkel Ludwig XIV. den Thron. In seinem Staatsideal hatten die Protestanten keinen Platz. Folglich erliess er im Oktober 1685 das Edikt von Fontainebleau, welches die Fortschritte seines Grossvaters rückgängig machte. Mehr noch: Die Repressionen gegen Protestanten wurden noch stärker, was viele von ihnen zur Flucht veranlasste.

Ein beliebtes Ziel war die Calvin-Stadt Genf. «Doch auch andere reformierte Gebiete der Eidgenossenschaft solidarisierten sich mit den Hugenotten», erklärt Wick. Weil die Schweiz wirtschaftlich nicht gut aufgestellt war, schickte man die meisten Hugenotten weiter nach Deutschland, das an den Folgen des 30-jährigen Kriegs litt. «Die deutschen Fürsten und Könige schätzten das Know-how und den Fleiss der Hugenotten.»

Gemeinden beteiligen sich

Der Kulturwanderweg ist in Frankreich und Deutschland grösstenteils markiert und beschildert. Es gehe nun darum, die letzten Lücken in der Schweiz zu schliessen, wie die Stiftung VIA schreibt, die sich hierzulande um den Wanderweg kümmert.

Für das Teilstück zwischen Aarberg und Lyss erhält die Stiftung Unterstützung von den Gemeinden Lyss, Kappelen und Aarberg sowie von den Kirch- und Burgergemeinden.

(Berner Zeitung)