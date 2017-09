Tochter in Handschellen gelegt - Vater zeigt Polizei an

In der Nacht auf den 7. September kam es im Steinhofquartier in Burgdorf zu einem Polizeieinsatz. Dabei wurde eine grössere Menge an Kokain sichergestellt, wie die Medienstelle der Kantonspolizei auf Anfrage schriftlich bestätigt. Nun hat ein Mann aufgrund des Einsatzes Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland eingereicht.

In dieser erhebt er schwere Vorwürfe gegen die Kantonspolizei Bern: Amtsmissbrauch, Überschreiten der Kompetenzen und unnötige Gewalt wirft er den beteiligten Polizisten vor. Beim Einsatz sei die Wohnung, in der seine Ex-Frau und seine 16-jährige Tochter leben, um ein Uhr nachts von maskierten und bewaffneten Polizisten gestürmt worden. Sie hätten seine minderjährige Tochter mit Gewalt aus dem Bett gerissen und sie während vier Stunden in Handschellen festgehalten, schreibt er in der Anzeige.

Der Mann, der selbst nicht in Burgdorf wohnhaft ist, schreibt weiter, dass seine Tochter danach völlig aufgelöst gewesen sei und wegen ihres Zustands die Schule in nächster Zeit nicht mehr besuchen könne. Laut dem Vater könnte der Freund seiner Ex-Frau in den Fall verwickelt sein.

Polizei distanziert sich

Die Medienstelle der Kantonspolizei bestätigt zwar den Einsatz, distanziert sich aber deutlich vom durch den Vater geschilderten Ablauf. Tatsache sei, dass dieser Polizeieinsatz sich aus einer laufenden Aktion heraus ergeben habe. Die Lage im Innern des Gebäudes beziehungsweise der betreffenden Wohnung sei zunächst teilweise unbekannt gewesen. Im vorliegenden Fall hätten die Örtlichkeiten jedoch ohne Gewalt betreten und mit anwesenden Personen gesprochen werden können.

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes und um das Verfahren nicht zu gefährden, gibt die Kapo-Medienstelle zum Vorgehen in solchen Fällen jedoch nur in genereller Form Auskunft.

So gelte es allgemein bei solchen Einsätzen, die angetroffene Situation vor Ort kontrolliert zu sichern, Personen vor Kurzschlusshandlungen zu schützen und den Eigenschutz sicherzustellen. In diesem Zusammenhang würden in einem ersten Schritt sämtliche Personen in der Wohnung angehalten – dies, um möglichen Reaktionen vorzubeugen. Sobald die angetroffene Situation ruhig sei und allfällige Spuren gesichert oder Beweismaterial geschützt werden könnten, würden allfällige Sicherheitsvorkehrung überprüft und allenfalls aufgehoben.

Kindern Rechnung tragen

Seien Jugendliche, Kinder oder andere besonders schützenswerte Personen involviert, würde diesem Umstand besonders Rechnung getragen. Seien Frauen involviert, würden zu deren Betreuung wenn immer möglich auch Polizistinnen beigezogen, hält Jolanda Egger von der Medienstelle der Kantonspolizei fest.

Die Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern bestätigt den Erhalt der Anzeige. Sie äussert sich derzeit jedoch nicht weiter zum laufenden Verfahren. (rsc)