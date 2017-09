Regierung nimmt nächsten Anlauf gegen das Velochaos am Bahnhof

205 Plätze bieten die Veloabstell­anlagen an der Mönchstrasse östlich und westlich der SBB-Per­sonenunterführung. Abgestellt werden allerdings regelmässig mehr als doppelt so viele Fahrräder. Dies hat das Thuner Mobilitätsunternehmen Rundum mobil GmbH Ende 2016 in einer Studie aufgezeigt. Die Folge der Überbelegung: Zahlreiche Velos werden «ungeordnet abgestellt und ragen oft in den Fussgängerraum und auf die Fahrbahn», schreibt der Gemeinderat in den Unterlagen zur heutigen Stadtratssitzung. Teilweise seien die Fahrräder kaum noch zugänglich, würden im Gedränge beschädigt oder behinderten sich gegenseitig. Zudem könnten die Velos nicht am Rahmen angeschlossen werden, und der Witterungsschutz sei ungenügend. Die Thuner Regierung will deshalb Abhilfe schaffen. In einem ersten Schritt hat sie sich bereits der Veloabstellanlage Stückgut Süd angenommen (siehe Kasten), jetzt legt sie dem Parlament das Projekt für die Mönchstrasse vor.

350 statt 205 Abstellplätze

Vorgesehen ist, die bestehenden alten Anlagen beidseits der Personenunterführung durch neue Velounterstände zu ersetzen – und zwar mit einem Doppelstock-Parkiersystem, bei dem die obere Etage mit wenig Kraftaufwand belegt werden kann. Von der Idee her ist es laut dem Thuner Bauvorsteher Konrad Hädener (CVP) das gleiche System wie bei der Veloabstellanlage Stückgut Süd (siehe Kasten). «Allerdings handelt es sich um zwei separate Beschaffungsvorhaben», führt Hädener aus. Die genaue Konstruktion sei abhängig vom Hersteller und werde im Rahmen der Submission definitiv bestimmt. Ob letztlich also das genau gleiche System zum Einsatz kommt oder nicht, steht noch nicht fest. Klar ist: Die Anlage Mönchstrasse soll künftig 350 Abstellplätze bieten.

Nach den Stadtratsunter­lagen bedingt die Doppelstock­anlage eine Neugestaltung des Strassenraums im betroffenen Abschnitt: «Ansonsten kann das nötige Lichtraumprofil für Personenwagen, Lastwagen und Velofahrende nicht gewährleistet werden, da die Doppelstockanlage mehr Tiefe benötigt als eine einstöckige Anlage.» Vorgesehen ist die Signalisation einer Begegnungszone. Der Gemeinderat hält fest: «Die Zugänglichkeit des Bahnhofs für alle Verkehrsmittel, einschliesslich Personenwagen, bleibt unverändert gewährleistet.»

Zahlen die SBB mit?

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 750 000 Franken. Der Investitionsanteil für die Veloabstellanlage beträgt 460 000 Franken. Zuständig dafür ist der Stadtrat, er befindet an der heutigen Sitzung über den entsprechenden Kredit. Die 290 000 Franken für die Strassensanierung hat der Gemeinderat bereits in eigener Kompetenz bewilligt – vorbehältlich der Zustimmung des Parlaments. Sagt dieses Ja, wird das Baugesuch voraussichtlich Ende 2017 eingereicht. Einen Vorbehalt gibt es auch hier: Benötigt wird die definitive Einwilligung der SBB als Grundeigentümerin. Diese könnten zudem bis zu 50 Prozent der Kosten übernehmen – die Beteiligung wird nach Stadtratsunterlagen «nach Vorliegen des Stadtratsbeschlusses ausgehandelt». «Die Umsetzung des Projekts könnte im Frühling oder Sommer 2018 erfolgen», sagt Gemeinderat Hädener. (Berner Zeitung)