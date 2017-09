Neun Arten des Fremdseins

«Der Nabel der Welt» heisst der gerade erschienene Erzählband von Catalin Dorian Florescu. Damit gemeint ist die Schweiz, wie gleich in der ersten Geschichte klar wird. Ein Icherzähler berichtet, wie er 1982 mit seiner Familie aus Rumänien flüchtet. Eigentlich wollten sie nach Italien, doch durch einen Zufall bleiben sie am Ende in der Schweiz. «‹Der Nabel der Welt, Junge›», sagt Vater, ‹der Nabel der Welt. Wir haben eben Glück gehabt.›»Unweigerlich fragt man sich, ob dieser «Junge» Florescu selber ist. Schliesslich kam der Autor ebenfalls in Rumänien zur Welt und flüchtete 1982 im Alter von 15 Jahren genau wie die Hauptfigur mit seinen Eltern in den Westen. Wie die Familie im Buch landeten sie in Zürich. Florescu verrät im Vorwort nur, dass die Erzählung im Grunde keine Kurzgeschichte sei, «sondern eher ein literarischer Bericht über eine Entwurzelung».

Neun Gestrandete

Alle neun Erzählungen im Buch, die zwischen 2001 und 2016 entstanden sind, drehen sich um das Fremdsein, um Aufbrechenwollen und Nichtangekommensein. «Die Protagonisten dieser Erzählungen sind auf die eine oder andere Art allesamt Gestrandete», hält Florescu fest. Es gelingt dem 50-Jährigen, das Thema neunmal auf völlig unterschiedliche Art zu behandeln. Einmal beschreibt er, wie eine junge Rumänin die letzte Nacht in ihrem Kinderzimmer verbringt, bevor sie am nächsten Morgen mit Urs, einem Schweizer, in dessen Heimat auswandern wird. Das andere Mal erzählt er, wie ein rumänischer Grenzbeamter und ein syrischer Flüchtling sich plötzlich gegenüberstehen. Beide, so unterschiedlich ihre Leben auch sein mögen, haben doch dasselbe Ziel vor Augen: Sie möchten in den Westen.

Im Erzählband sind auch zwei Geschichten, die Florescu als ­Hotelautor schrieb. Einmal verbrachte er einige Tage im edlen Badrutt’s Palace in St. Moritz und das andere Mal war er im Hotel Budersand auf der Insel Sylt. In beiden Erzählungen geht es darum, wie die Gäste zunächst abgeschottet in ihrer Luxuswelt leben und wie sie dann plötzlich die brutale Realität einholt.

Die beste Geschichte ist allerdings «Russisches Roulette». Ein erfolgreicher italienischer Unternehmer fühlt sich hin und her gerissen zwischen seiner Ehefrau und seiner aufregenden russischen Geliebten. Da trifft er auf einen marokkanischen Dieb, der ihm einen unerhörten Vorschlag macht. Die grösste Stärke der Erzählung ist, dass Florescu völlig offenlässt, was nun passieren wird. Aber nur schon die Idee, die der Dieb dem Italiener eingepflanzt hat, wird diesen sicher noch lange beschäftigen.

Realistisch und märchenhaft

Auch in Florescus bekanntesten Romanen «Jacob beschliesst zu lieben» und «Der Mann, der das Glück bringt» ging es stets um Menschen, die sich verloren fühlten in der Welt. Für «Jacob beschliesst zu lieben» erhielt der Autor 2011 den Schweizer Buchpreis. Nun zeigt er, dass er kürzere Geschichten genauso eindringlich erzählen kann. Wie in seinen Romanen beschreibt Florescu eine trostlose Realität und verleiht ihr doch etwas Magisches. Zwar sind die Menschen gefangen in ihrem Dasein, aber es liegt in der Luft, dass sich plötzlich alles ändern könnte. Zum Guten oder zum Schlechten. (Berner Zeitung)