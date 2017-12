Die Statisten des Wladimir Putin

Während die restliche Welt Weihnachten feiert, lebt Russland, in dem der Julianische Kalender gilt, im gewohnten Trott weiter. Der Oppositionsführer Alexei Nawalny ist landesweit gleich in 20 Städten als Präsidentschaftskandidat nominiert worden.

Gemäss Wahlgesetz wären 500 Unterschriften dafür ausreichend gewesen. In einem auf einem Badestrand an der Moskwa aufgestellten Zelt fanden sich aber 742 Wähler für den Fall ein, dass etliche Unterschriften wie immer beanstandet werden. Aber die Behörden hätten die Moskauer Wahlversammlung natürlich auch gleich ganz für ­ungültig erklären können.

In Wladiwostok kamen etwa 650 Nawalny-Unterstützer zusammen. Die Zentrale Wahlkommission gab sich aber friedfertig und entsandte sogar ihre Beobachter in das Zelt an der Moskwa. Hinterher weigerte sie sich ­jedoch erwartungsgemäss, Nawalny zu registrieren, er sei ein «vorbestrafter Täter».

Konstruierte Anklage

Vergeblich hielt er entgegen, seine Bewährungsstrafen seien konstruiert worden, um ihn von der Wahl fernzuhalten. Das Europäische Menschenrechtsgericht habe bereits darauf hingewiesen. Jetzt ruft Nawalny seine Anhänger zum Wahlboykott auf. Seine bisherigen Wahlstäbe würden von nun an in die Stäbe eines Wählerstreiks umfunktioniert, sagte er.

Es sei eine frustrierende Unwahrheit, dass es angeblich keinen gleichwertigen Kandidaten neben dem Amtsinhaber Wladimir Putin gebe. Er sei es, und Putin habe Angst vor ihm. «Zwingt den Kreml, neue, ehrliche Wahlen auszurufen und alle Kandidaten zuzulassen», sagte er an die Wähler gewandt. Seine Mitbewerber forderte Nawalny auf, ihre Kandidaturen zurück­zuziehen.

Sobtschak mit Splitterpartei

Xenia Sobtschak, die sich ebenfalls als demokratische Kandidatin präsentiert, hat bereits erklärt, sie halte nichts vom Wahlboykott. Sie bot Nawalny scheinheilig an, ihr Vertrauensmann zu werden. Es ist offensichtlich, dass es sich bei ihrer Nominierung um ein Projekt des Kremls handelt, mit dem das Interesse an der Wahl angeheizt werden soll.

Am Samstag hatte sich Sobtschak von der Partei Bürgerinitiative des Exwirtschaftsministers Andrei Netschajew, bei der es sich jedoch bloss um eine bedeutungslose Splittergruppe handelt, nominieren lassen.

Die Teilnahme an der Präsidentschaftswahl habe der Partei neues Leben eingehaucht, erklärte Netschajew vor den Genossen. Die Bürgerinitiative trat am Samstag zu ihrem zweiten Kongress zusammen. Beim ersten Mal war es der Gründungsparteitag 2013. Danach versank die neu gegründete Partei weitgehend in der Vergessenheit. Nun dient sie Sobtschak als willkommenes ­Vehikel für ihre Kandidatur. Als Parteikandidatin braucht sie nur 100'000 Wählerunterschriften statt 300'000 vorzulegen.

Resignierte Kommunisten

In der Staatsduma vertretene Parteien brauchen gar keine Unterschriften für die Kandidatenanmeldung. Deshalb hat sich der «Liberaldemokrat» Wladimir Schirinowski als Erster für die Wahl im März registrieren lassen. Seine vermutlich mithilfe des ­ehemaligen sowjetischen Geheimdienstes KGB gegründete LDPR gilt als erste «unabhängige» Partei des Landes.

Die Kommunisten haben diesmal nicht wie bisher immer ihren langjährigen Parteichef Gennadi Sjuganow nominiert, denn dieser soll der letztlich aussichtslosen Schaukämpfe mit Putin überdrüssig sein. Stattdessen tritt der linke Unternehmer Pawel Grudinin für die Roten an. Dieser ist allerdings nicht einmal Parteimitglied. Als Besitzer des Landwirtschaftsbetriebes «Sowchose Wladimir Lenin» ist er auch kein Kommunist, sondern ein Kapitalist.

Zwar gilt die KPRF als zweitstärkste Partei Russlands, dass sie ernsthaft etwas gegen Putin ausrichten könnte, gilt jedoch als ausgeschlossen. Was bezüglich der Präsidentschaftswahl 2018 aber als sicher gilt, ist, dass sie von Wladimir Putin gewonnen wird.

(Berner Zeitung)