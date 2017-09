Der Machertyp Uwe E. Jocham steht vor einer heiklen Mission

Es ist eine Personalie, die zu diskutieren gibt: Die Nomination von Uwe E. Jocham für das Amt des Verwaltungsratspräsidenten der Insel-Gruppe war gestern ein Gesprächsthema. In Wirtschaftskreisen wird die Wahl begrüsst. Die befragten Wirtschaftsver­treter finden den Personalentscheid «eine gute Wahl», wollen sich aber nicht zitieren lassen. «Für jede Phase braucht es einen anderen Managertyp. Das Inselspital steckt in einer Zeit des Umbruchs. Dafür ist Uwe E. Jocham der richtige Mann», sagt ein anderer Firmenchef.

Gar begeistert über die Nomination, die ihr Regierungsrat Pierre Alain Schnegg aufgegleist hatte, zeigte sich die SVP. Jocham bringe «die besten Voraussetzungen mit, um die Insel-Gruppe und damit den Kanton Bern optimal in die Zukunft zu führen».

Der grosse Stellenschaffer

Jocham bringt einen grossen Leistungsausweis mit. Er leitete von 2004 bis Ende Juni 2016 den Standort Bern des Pharmaunternehmens CSL Behring, das dem australischen Konzern CSL gehört. Das Unternehmen stellt Blutplasmaprodukte her, auf die Bluter angewiesen sind. Danach blieb er bis zu seinem Abgang bei CSL von Ende Mai 2017 verantwortlich für den Aufbau eines neuen Werks in Lengnau.

Jocham trieb das Wachstum des Standorts Bern mit der ihm eigenen Energie voran. Immer wieder stand ein Ausbauschritt an. Und praktisch alle sechs Monate konnte er vermelden, dass sich die Zahl der Mitarbeiter wieder vergrössert hatte. Unter seiner Ägide stieg die Mitarbeiterzahl von 750 auf 1450 an.

Den grössten Erfolg bei seiner Tätigkeit in Bern verzeichnete er im Jahr 2014: Er konnte mit dem damaligen Regierungsrat Andreas Rickenbacher (SP) bekannt geben, dass der australische Mutterkonzern CSL die erwähnte neue Fabrik in Lengnau bauen würde. Die Investitionssumme beträgt mittlerweile eine Milliarde Franken. Der Standort am Jurasüdfuss hatte sich gegen Singapur durchgesetzt. Jocham hatte grossen Anteil an der grössten Ansiedlung im Kanton Bern seit langem. Mit Stolz verkündete er diesen Erfolg an der Medien­konferenz. Hier und später bei ­offiziellen Anlässen auf der Baustelle kam zum Ausdruck, dass er es liebt, für seine Leistungen Anerkennung zu erhalten.

Jocham war zudem bestrebt, in der Berner Wirtschaftszene gut vernetzt zu sein. So übernahm er im Jahr 2014 das Präsidium des Arbeitgeberverbandes des Kantons Bern. Und seit bald drei Jahren ist er Vizepräsident der Sitem-Insel AG. Dabei handelt es sich um eine Institution, die dafür sorgt, dass Forschungsergebnisse der Universitätsklinik möglichst rasch in konkrete Anwendungen und Produkte um­gesetzt werden.

Der KarriereknickBei seiner Tätigkeit bei CSL musste Jocham aber auch Rückschläge einstecken. Ab einem gewissen Punkt konnte er nicht mehr alle seine Vorstellungen bei der CSL-Konzernspitze in Aus­tralien durchsetzen. So wäre er gern in Personalunion Chef des CSL-Standorts in Bern und Verantwortlicher für den Aufbau der Fabrik in Lengnau geblieben. Dies räumte er gegenüber den Medien nach seinem Abgang bei CSL ein. Doch die Konzern­leitung entschied sich, diese Funktionen zu trennen.

Die Gründe, die Ende Mai zu seinem Abgang geführt haben, kommentierte er unverblümt ­offen: «Ich bin zum Schluss gekommen, dass ich mit meiner Führungsphilosophie und meinem unternehmerischen Denken nicht mehr zu CSL Behring passe und mich an anderen Orten besser weiterentwickeln kann», erklärt er gegenüber dem «Bieler Tagblatt».

Diese Vorgänge zeigen, dass Jocham trotz seiner Erfolge intern an Rückhalt verlor: Mitarbeiter erklären hinter vorgehaltener Hand, dass er ein sehr fordernder Chef gewesen sei, dem es manchmal an Fingerspitzengefühl gemangelt habe. Einer, der seinen Ärger deutlich zum Ausdruck brachte, wenn Fehler passierten. Uwe E. Jocham entgegnet dazu: «Ich bin ein visionärer und leistungsorientierter Chef. Aber bei mir steht immer der Mensch im Vordergrund.»

Der Chefentscheid

Ein Mensch wird auch bei seinem ersten wichtigen Entscheid im Zentrum stehen: Holger Baumann, der operative Chef der In­sel-Gruppe, gilt als Weggefährte des abtretenden Insel-Präsidenten Joseph Rohrer. Für Jocham wird sich die Frage stellen, ob er Baumann auf seinem Posten belassen will oder mit einem CEO seiner Wahl den Umbruch in Angriff nehmen wird. Denn eines steht fest: Die Insel-Gruppe steht vor vielen Herausforderungen. Diese wird sie nur meistern können, wenn der Präsident und der operative Chef die gleiche Vision haben.

Sein neues Teilzeitamt wird der 54-jährige Jocham am 1. Dezember antreten. Zu seinen Prioritäten will er sich noch nicht äussern: «Ich werde mich intensiv mit der Situation auseinandersetzen und daraus meine Schlüsse ziehen», betont er.

Viele offene Baustellen

Baustellen gibt es beim Inselspital mehr als genug. Beispielsweise ist die Integration der Spitäler Tiefenau, Aarberg, Münsingen, Belp und Riggisberg in die Gruppe noch nicht abgeschlossen.

Zudem wird es eine zentrale Aufgabe von Jocham sein, die Position der Insel-Gruppe in der Schweizer Spitzenmedizin zu festigen. Dies trifft vor allem auf die Herzmedizin zu. Ein heikles Dossier ist hier die geplante Zusammenarbeit mit der Privatklinik Beau-Site.

Und schliesslich wird er die Sanierung des Frauenspitals an die Hand nehmen müssen. Wegen Konstruktionsfehlern muss diese für rund 100 Millionen Franken saniert werden.

Entscheidend für den Erfolg wird sein, ob es Jocham gelingen wird, die Gruppen mit Ansprüchen an die Insel-Gruppe auf eine Vision einzuschwören. Die Politik, die Ärzte, das Pflegepersonal, die Universität und die Forscher, die Patienten sowie die Krankenkassen haben ganz unterschied­liche Ansprüche an die Gruppe. Jocham ist sich bewusst, dass dies der Knackpunkt sein wird. Er zeigt sich optimistisch, dass er die nötigen Voraussetzungen dafür mitbringt: «Ich sehe dieser Her­ausforderung sehr positiv entgegen, habe aber Respekt davor. Es wird mir sicher helfen, dass ich im Kanton Bern gut vernetzt bin», betont er. (Berner Zeitung)