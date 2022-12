Bancomat statt Schalter – Bernerland Bank schliesst Filiale in Madiswil Im Sommer 2023 geht die Filiale in Madiswil zu. Stattdessen werden weitere Standorte im Oberaargau ausgebaut.

Per Ende Juni 2023 schliesst die Bernerland Bank ihre Filiale in Madiswil, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Im Gegenzug baut sie die bestehenden Standorte im Oberaargau personell aus. In der Filiale Langenthal werden dafür bauliche Massnahmen vorgenommen. «Uns ist bewusst, dass dieser Schritt einschneidend ist. Wir sind aber überzeugt, dass der Entscheid die Bernerland Bank stärkt», so Geschäftsführer Michael Elsaesser. In Madiswil wird in Zukunft ein Bancomat mit Ein- und Auszahlungsfunktion betrieben. (rsc)