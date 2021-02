Berner Ideen (22) – Bernerin gründet Selbsthilfegruppe

für junge Einsame Corona verschärft ein Problem, das viele Junge beschäftigt: Sie haben zwar zahlreiche Onlinekontakte, aber wenig echte Nähe. Eine Bernerin erzählt. Mirjam Comtesse

Die 31-Jährige plant eine Selbsthilfegruppe für junge Bernerinnen und Berner, die sich einsam fühlen. Bild: Nicole Philipp

Nach zehn Tagen in Isolation hielt es die 31-jährige Bernerin nicht mehr aus. Schon vorher hatte sie in ihrem Leben immer wieder mal unter Einsamkeit gelitten. Die Perspektive, dass es auch nach ausgestandener Covid-19-Erkrankung ähnlich weitergehen würde, fand sie inakzeptabel. «Ich habe gemerkt, dass sich etwas ändern muss.»

Das war im vergangenen November. Die junge Frau begann zu recherchieren, zu telefonieren und rief schliesslich das Projekt «Soli» ins Leben. Dabei handelt es sich um eine Selbsthilfegruppe für Bernerinnen und Berner, die sich einsam fühlen. Der Zirkel richtet sich explizit an Menschen zwischen 25 und 40 Jahren. Junge Erwachsene, die eigentlich eingebunden sind, aber denen es an Vertrautheit mit anderen fehlt, sollen einen Ort erhalten, um sich auszutauschen. Geplant sind monatliche Treffen und vielleicht sogar gemeinsame Aktivitäten. Am 25. Februar findet der erste digitale Anlass statt.