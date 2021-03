«Penn & Teller» – Berner Zauberer Lionel gewinnt bei grösster US-Magie-Show Als erster Schweizer überhaupt wurde Lionel von den Magiern Penn & Teller in die US-Fernsehsendung «Fool Us» eingeladen – und holte sich sensationell die Trophäe. Michael Feller

Er macht aus Milch ein ganzes Assortiment an Erfrischungsgetränken. Foto: Susanne Keller

Der Zauberer Lionel Dellberg (38) aus Bern hat in der Nacht auf Samstag die begehrte «Fool Us»-Trophäe der gleichnamigen Zauber-TV-Sendung gewonnen. Gewinnen kann nur, wer einen Trick zeigt, der so gut ist, dass das Magierduo Penn & Teller nicht herausfindet, wie er funktioniert. Das schaffen bei dieser erfahrenen Jury nur die wenigsten, pro Sendung höchstens einer oder eine. Hierzulande sind Penn & Teller ausserhalb der Zauberer-Szene unbekannt, in den USA sind sie Stars wie David Copperfield oder einst Siegfried und Roy.

Lionel schaffte die Sensation mit einem hübschen, selbst ausgeklügelten und über Jahre perfektionierten Trick: Er gibt vor, aus ein und demselben Milch-Tetrapack zuerst Milch, dann Cola, Weisswein und Orangensaft zu giessen. Danach zerreisst er die Schachtel – und weder verschiedene Kammern noch sonst eine Manipulation werden sichtbar.

«Das ehrt mich sehr», sagte Dellberg am Morgen nach der Ausstrahlung der Sendung im US-Sender «The CW» . «Dass ich als erster Schweizer Teilnehmer gleich gewinne, ist fast unheimlich.» Ein hübsches Detail: Lionel Dellberg gewann in der Jubiläumsshow zur 100. Ausgabe. Er zeigte seinen Trick allerdings nicht in Las Vegas, wo die Show sonst aufgezeichnet wird, sondern war – Corona-bedingt – aus der Schweiz zugeschaltet. Die begehrte «Fool Us»-Trophäe wird er nun per Post erhalten.

Die Reise nach Las Vegas wird er zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Als Gewinner erhält er zwar keine Siegprämie, dafür kommt er zu einem Gastauftritt im Abendprogramm von Penn & Teller. Die beiden treten regelmässig im «Rio Hotel & Casino» auf. Weit bedeutender als der Trip in die USA dürfte für Lionel sein, dass er sich mit der Teilnahme und dem Sieg einen Namen in der Welt der Zauberei gemacht hat. Er hofft, dass die Trophäe zum Türöffner für weitere Meilensteine seiner Karriere wird.

Lionel Dellberg hat eine frühere Version des Tricks bereits in einer spanischen Talentshow gezeigt. So wurde auch das Team von Penn & Teller auf ihn aufmerksam. Nach der Ausstrahlung im US-Fernsehen wird die Sendung auch auf Netflix zu sehen sein; wann, ist jedoch noch unklar.