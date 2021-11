Teilrevision der Bauordnung – Berner wollen leere Räume beleben Die Stadt Bern sagt klar Ja zu erleichterten Zwischennutzungen. Doch ist das juristische Buebetrickli auch gesetzeskonform? Fabian Christl

Nun ist der Weg frei für eine vollständige Zwischennutzung des ehemaligen Zieglerspitals. Foto: Franziska Rothenbühler (Archivbild)

Zum Beispiel das Zieglerareal. Seit das gleichnamige Spital 2015 den Betrieb eingestellt hat, beherbergt das Areal temporär unter anderem ein Asylzentrum. Grosse Teile des Gebäudes sind aber nach wie vor ungenutzt. Das kann sich nun ändern. Dank des Jas zum Zwischennutzungsartikel des Stadtberner Stimmvolks (75% Ja-Stimmen) sind auf dem Areal künftig gewerbliche Nutzungen oder Wohnungen unlimitiert möglich. Bisher waren zonenfremde Nutzungen aufgrund juristischer Hürden nur schwer zu realisieren.

Kommt es nun in der Stadt Bern also generell zu deutlich mehr Zwischennutzungen? Kaum. So haben die Stadtbehörden schon bisher ihren Spielraum ausgeschöpft, um temporäre Leerstände zu verhindern. Und wenn ein Vorhaben gegen übergeordnetes Recht verstösst, sind ihnen auch künftig die Hände gebunden. Namentlich die national geregelten Lärmbestimmungen werden – anders als von der Gegnerschaft suggeriert – mit dem neuen Artikel keineswegs hinfällig.