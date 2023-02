Wegen hoher Strompreise – Berner Wirte erhöhen zum Teil ihre Preise Die meisten Wirte zahlen seit Anfang Jahr mehr für Strom. Je nach Gemeinde und Grösse sind sie unterschiedlich betroffen. Wer kann, erhöht die Preise. Kaspar Keller

Die Kochherde in den Restaurantküchen verbrauchen viel Strom. Foto: Raphael Moser

Seit Anfang Jahr bezahlen die meisten Wirte im Kanton Bern mehr für ihren Strom. Die Spannweite der Aufschläge reicht von wenigen Prozent bis zu einer Vervielfachung. Von hohen Aufschlägen besonders betroffen sind Grossverbraucher, die ihren Strom am freien Markt einkaufen, und Betriebe in Gemeinden, in denen sich die Strompreise vervielfacht haben.