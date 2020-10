Contact-Tracing am Limit – Berner Virusdetektive verlieren den Überblick Der Kanton Bern weiss nicht mehr, wie viele Personen sich in Quarantäne befinden. Für die Regierung wird es so immer schwieriger, die Corona-Situation einzuschätzen. Marius Aschwanden

Am Anschlag: Die Contact-Tracer im Kanton Bern kommen mit der Arbeit nicht mehr nach. Foto: Raphael Moser

Geschwindigkeit sei massgebend. Nur wenn rasch gehandelt werde, könne das exponentielle Wachstum bei den Corona-Fällen und Spitaleinweisungen gebremst werden, sagte SVP-Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg im Interview mit dieser Zeitung. Er begründete so, weshalb die Sportclubs am Sonntagnachmittag nur wenige Minuten vor der Öffentlichkeit vom Verbot von Grossveranstaltungen im Kanton Bern erfahren haben.

Geschwindigkeit ist auch beim Contact-Tracing massgebend. Je schneller Personen in Quarantäne geschickt werden, die Kontakt mit Infizierten hatten, desto wirkungsvoller werden Ansteckungsketten unterbrochen. So weit die Theorie. Die Realität sieht aufgrund der explodierenden Fallzahlen in vielen Kantonen momentan aber anders aus – so auch in Bern.