Mit Bus zusammengestossen – Berner Velofahrerin schwer verletzt Am Donnerstag kollidierte in Bern eine Radfahrerin aus noch ungeklärten Gründen mit einem Bernmobil-Linienbus. Die Polizei ermittelt.

Am Donnerstag gegen 13.50 Uhr ereignete sich auf der Engestrasse in Bern ein Verkehrsunfall. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, stiess eine Radfahrerin, die aus der Daxelhoferstrasse einbog, mit einem Linienbus von Bernmobil zusammen, der in Richtung Bierhübeli unterwegs war.

Die Frau wurde beim Unfall schwer verletzt und wurde nach der Erstversorgung durch Passanten ins Spital transportiert. Die Strasse musste im Bereich der Unfallstelle kurzzeitig gesperrt werden, danach wurde der Verkehr wechselseitig geführt. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

mb/pd