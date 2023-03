Nach Corona- und Energiekrise – Berner Tourismus­organisationen gründen neue Lobby-Allianz Verschiedene Verbände beklagen «mangelndes Verständnis» für Tourismus in der Politik. Jetzt wollen sie gemeinsam mehr Einfluss nehmen.

Touristen fotografieren den Berner Zytglogge. Eine neue Tourismusallianz will für die Belange der Branche lobbyieren. (Archivbild) Foto: Raphael Moser

Eine neungegründete Tourismusallianz Kanton Bern soll künftig gegenüber Politik und Behörden für den Tourismus lobbyieren. Mehrere Organisationen gehören zu den ersten Mitgliedern.

Treibende Kräfte waren die drei Verbände HotellerieSuisse Berner Oberland, Hotellerie Suisse Bern+ Mittelland und GastroBern, wie aus einem Communiqué vom Freitag hervorgeht. Sie haben die Allianz in den Grundzügen aufgebaut und erste Kollektiv- und Einzelmitglieder ins Boot geholt.

Erster Präsident der Tourismusallianz ist Matthias Beyeler (Bern Messe Hotels). Die neue Organisation will alle wichtigen politischen Anliegen bündeln und sich für deren Umsetzung im Berner Rathaus und im Bundeshaus einsetzen.

Die Branche sei in den letzten Jahren erst durch die Pandemie, dann durch die Energiekrise gebeutelt worden, heisst es im Communiqué. In der Politik mangle es immer wieder am Verständnis für Abhängigkeiten, die es ermöglichten, dass touristische Erlebniswelten überhaupt zustande kommen.

SDA/nfe

