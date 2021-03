Dominic Strickers nächster Coup – Berner Tennistalent wandelt auf den Spuren Wawrinkas Beim Challenger-Turnier von Lugano bezwingt der 18-Jährige aus Grosshöchstetten den topgesetzten Japaner Yuichi Sugita in drei Sätzen und steht überraschend im Endspiel. Marco Spycher

Dominic Stricker ist auf der Erwachsenentour angekommen. Foto: Raphael Moser

Dominic Stricker verblüfft weiter. Am Challenger-Turnier in Lugano setzt er sich in der Vorschlussrunde gegen den topgesetzten Japaner Yuichi Sugita in drei packenden Sätzen mit 5:7, 6:4 und 6:4 durch. Dem 18-Jährigen gelingen gegen die Nummer 109 der Welt insgesamt 20 Asse.

Der Finaleinzug ist der nächste Coup des Berner Tennistalents, das den Sprung von der Junioren- zur Erwachsenentour problemlos zu meistern scheint. In Lugano ist der 18-Jährige aus Grosshöchstetten, aktuell auf Platz 874 liegend, mit einer Wildcard ausgestattet worden und setzte sich gegen vermeintlich bessere Gegner durch. Im Achtelfinal schlug er den Niederländer Tim Van Rijthoven (333), im Viertelfinal behauptete er sich gegen den Deutschen Daniel Masur (213). Am Sonntag trifft Stricker im Endspiel auf den Ukrainer Vitaliy Sachko (389).

Sprung in der Weltrangliste ist garantiert

Die Challenger-Tour macht erstmals seit 2010 Halt in Lugano. Die letzte Austragung gewann Stan Wawrinka. Stricker könnte mit dem Turniersieg also in die Fussstapfen des 35-Jährigen treten – schon wieder, ist man versucht zu sagen. Bereits in Paris, als der Linkshänder beim Juniorenturnier triumphierte, löste er Wawrinka als letzten Schweizer Junioren-Grand-Slam-Sieger ab.

Unabhängig vom Ausgang des Finals steht bereits fest: Stricker wird in der Weltrangliste, die am Montag aktualisiert wird, einen grossen Sprung nach vorne machen.