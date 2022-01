Fachkräftemangel spitzt sich zu – Berner Temporärbüros suchen händeringend Arbeitskräfte Unternehmen versuchen, Omikron-Ausfälle mit temporären Arbeitskräften zu kompensieren – oft erfolglos. Besonders betroffen sind die Gastronomie, die Logistik und der Detailhandel. Carlo Senn

Ausgebildete Fachkräfte sind derzeit Mangelware im Kanton Bern: Ein Schreiner bearbeitet ein Holzteil. Foto: Keystone

«Hilf uns! Wir suchen dringend Elektroinstallateure, Sanitärinstallateure und Schreiner.» Dies schreibt das Temporärbüro 4insiders derzeit in einer SMS an seine Kontakte. 4insiders ist in der ganzen Schweiz verteilt und betreibt auch im Kanton Bern sechs Büros, drei davon in der Stadt Bern.