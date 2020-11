Spesenaffäre Sigriswil – Berner SVP will Madeleine Amstutz aus Partei werfen Neue Eskalationsstufe in der Spesenaffäre der Sigriswiler Gemeindepolitikerin: Die kantonale SVP strengt gegen sie ein Parteiausschlussverfahren an. Stefan von Bergen

Unter wachsendem Druck: Madeleine Amstutz, SVP-Fraktionspräsidentin und Gemeindepräsidentin in Sigriswil. Foto: Christian Pfander

Im Frühjahr waren die parteiinternen Karriereaussichten der Sigriswiler SVP-Gemeindepräsidentin Madeleine Amstutz noch intakt. Sie war Fraktionspräsidentin der SVP im Grossen Rat und hatte Aussicht, in den Nationalrat nachzurutschen. Nun aber strengt die kantonalbernische SVP gegen eine ihrer wenigen Frauen in Spitzenämtern nichts weniger als den Parteiausschluss an. Am Anfang dieses unschönen Endes steht der Vorwurf um angeblich überzogene Spesen, die Amstutz in der Gemeinde Sigriswil bezogen haben soll.

Während Monaten hatte die kantonale SVP-Parteileitung die Spesenaffäre zur lokalen Sigriswiler Angelegenheit erklärt. Als Amstutz in Sigriswil dann eine eigene Ortspartei mit dem Namen SVP gründete, weil die originale SVP sie nicht für die Sigriswiler Gemeindewahlen nominierte, verärgerte das die Parteizentrale in der Kantonshauptstadt dann doch. Die kantonale und sogar die nationale Parteispitze verboten die Verwendung des geschützten Parteinamens SVP, worauf sich die Gruppierung «Neue Sigriswiler Volkspartei» nannte. Der angepeilte Parteiausschluss ist nun die nächste Eskalationsstufe.