Posieren für die Nationalratskandidatur: Die Grossräte Ruedi Fischer, Verena Aebischer und Hans Schori (von links). Foto: Peter Schneider (Keystone)

Viel wurde darüber spekuliert, welche vier Kandidatinnen und Kandidaten die SVP Kanton Bern an ihrer Delegiertenversammlung nachnominieren wird. 20 der 24 Listenplätze für die kommenden Nationalratswahlen hatte die Partei bereits im letzten November besetzt. Am Montagabend komplettierte die SVP nun ihr Teilnehmerfeld. Neben Sabina Geissbühler-Strupler nominierte die Partei auch drei aktuelle Mitglieder des Grossen Rates: Verena Aebischer, Ruedi Fischer und Hans Schori.

Im Fall von Geissbühler-Strupler handelt es sich um eine erstaunliche Comeback-Story. Während ihrer zwölfjährigen Amtszeit war Geissbühler-Strupler eine der auffälligsten Figuren im Grossen Rat. Die diplomierte Primar- und Turnlehrerin trat vor allem in der Bildungspolitik und in Drogenfragen in Erscheinung. In beiden Bereichen vertrat sie erzkonservative Standpunkte, die teilweise nicht einmal in ihrer eigenen Partei eine Mehrheit fanden. So versuchte sie etwa 2021 ein Schulprojekt zu stoppen, das Jugendliche über Homosexualität aufklären sollte. Die Schulbesuche von Homosexuellen könnten heterosexuelle Jugendliche «verunsichern», begründete sie damals ihren Vorstoss.

Während ihrer zwölfjährigen Amtszeit war Geissbühler-Strupler eine der auffälligsten Figuren im Grossen Rat. (Archivbild) Foto: Andreas Blatter

Ihre Nomination ging vor den Delegierten denn auch nicht ganz reibungslos über die Bühne. Während Schori (264 Stimmen), Fischer und Aebischer (beide 263 Stimmen) den vollen Support genossen, kam Geissbühler «nur» auf 176 Stimmen. Die 72-Jährige aus Herrenschwanden möchte im Nationalrat ihre Tochter beerben. Andrea Geissbühler kann wegen Amtszeitbeschränkung 2023 nicht mehr antreten. Auch Andreas Aebi und Erich von Siebenthal sind nach 16 Jahren im Nationalrat zum Rücktritt gezwungen.

Stunk um Amstutz

An der Delegiertenversammlung beantragte auch Grossrätin Madeleine Amstutz eine Nomination für den Nationalrat. Sie ist nach einer mutmasslichen Spesenaffäre bei der Parteileitung allerdings in Ungnade gefallen. Amstutz sagte vor den Delegierten, dass sie sich im Oktober bei der Findungskommission schriftlich beworben habe, aber nie eine Antwort gekriegt habe. Hansruedi Wandfluh, Präsident der Findungskommission, bestätigte den Erhalt des Briefes. Wegen der «Ausgeglichenheit der Liste» und «zweier offener juristischer Verfahren» habe sich die Kommission allerdings gegen eine Nomination entschieden. Vor den Delegierten hatte der Antrag von Madeleine Amstutz denn auch keine Chance. Sie erhielt lediglich 88 Stimmen.

Madeleine Amstutz brachte sich selbst als Nationalrats­kandidatin ins Spiel, die Findungskommission sah jedoch von einer Nomination ab. Foto: Nicole Philipp

Nicht auf ging der Plan der Findungskommission, einen Promi zu nominieren. Mit der Extremsportlerin Evelyne Binsack konnte die SVP Ende November zwar eine Überraschungskandidatin präsentieren. Die Freude über den Coup währte allerdings nicht lange. Kurz vor Weihnachten zog Binsack ihre Kandidatur bereits wieder zurück.

