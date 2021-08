Verstoss gegen Covid-Verordnung – Berner SVP-Geschäftsführerin akzeptiert Busse Die Geschäftsführerin der kantonalen SVP Aliki Panayides wurde per Strafbefehl verurteilt. Panayides hat das Urteil akzeptiert. Die Partei bezahlt die Busse.

Kein Abstand und nur wenige Masken bei der SVP-Delegiertenversammlung in Belp Anfang Juli. Foto: Keystone/Alessandro della Valle

An der Delegiertenversammlung der Berner SVP in Belp Anfang Juli ging es hoch her. Zur Wahl des neuen Präsidenten wurden mehr als doppelt so viele Personen in den Saal gelassen als sich angemeldet hatten. Statt 160 Parteimitglieder waren 376 erschienen.

Die meisten Delegierten trugen keine Masken. Zudem wurde gesungen und Hände geschüttelt. Vor zwei Wochen hat die Berner Staatsanwaltschaft deshalb gegen die Geschäftsführerin der SVP Kanton Bern einen Strafbefehl wegen Widerhandlungen gegen die Covid-19-Verordnung ausgestellt.

A liki Panayides, Geschäftsführerin der SVP Kanton Bern. (Archivbild) Foto: Manuel Lopez

Aliki Panayides, die Geschäftsführerin der kantonalen SVP, hat das Urteil akzeptiert, wie das SRF-Regionaljournal Bern berichtet. Die Busse in Höhe von 700 Franken bezahle die Partei, sagte Panayides gegenüber dem Journal. Sie müsse nicht mit einem Eintrag ins Strafregister rechnen, da es sich um eine Gesetzesübertretung handle.