Bauprojekte in der Stadt – Berner Stimmvolk entscheidet am 12. März über drei Kredite Die Bernerinnen und Berner stimmen im März über Kredite für die Überbauung Viererfeld und für die Sanierungen des Wylerbads und der Nydeggbrücke ab.

Verwitterte Sandsteinblöcke, verformter Pflasterbelag und marode Leitungen: Die 1844 erbaute Nydeggbrücke muss saniert werden. (Archivbild) Foto: Bruno Petroni

In der Stadt Bern gelangen am 12. März drei Vorlagen an die Urne. Die Stimmberechtigten befinden über Kredite für die Infrastrukturanlagen des Viererfelds, die Sanierung des Freibads Wyler sowie die Gesamtsanierung der Nydeggbrücke, wie der Gemeinderat am Freitag mitteilte.

Bei der Entwicklung des neuen Stadtquartiers Viererfeld/Mittelfeld geht es um Ausgaben in der Höhe von 124,6 Millionen Franken. Mit dem Geld sollen Strassen, ein öffentlicher Park und andere Infrastrukturanlagen erstellt werden. Über die Vergabe von Baurechten wird das Stimmvolk zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.

Die geplante Sanierung Berner Nydeggbrücke kostet 27,6 Millionen Franken. Das 1844 erbaute Bauwerk weist verwitterte Sandsteinblöcke, einen verformten Pflasterbelag und marode Leitungen auf. Der dritte Kredit in der Höhe von 11 Millionen Franken betrifft die Sanierung des Freibads Wyler. Dort müssen undichte Becken repariert und die Wasseraufbereitung modernisiert werden.

SDA/law

