Anpassung an den Klimawandel – Berner Stadtregierung lässt Klima-Analyse ausarbeiten Der Klimawandel sorgt auch in der Stadt Bern für heissere Sommermonate und führt vermehrt zu Starkregen. Mit einer Klima-Analyse will der Gemeinderat Anpassungen an den Klimawandel erarbeiten.

Auch in Bern wird es im Sommer immer heisser. Foto: Keystone/Anthony Anex

Der Berner Gemeinderat lässt eine Klima-Analyse und stadtplanerische Massnahmen erarbeiten, damit sich Bern besser an den Klimawandel anpassen kann. Das teilte die Stadtregierung am Donnerstag mit.

Nebst dem Klimaschutz sei für den Gemeinderat die Anpassung an den Klimawandel immer wichtiger, heisst es im Communiqué. Denn auch in Bern werde es in den Sommermonaten seit einigen Jahren immer heisser.

Versiegelte Flächen und wärmespeichernde Baumaterialien heizen die Stadt tagsüber stark auf und lassen sie in der Nacht kaum mehr abkühlen. Das hat negative Folgen für die Lebensqualität und die Gesundheit der Bevölkerung.

Die Starkregen-Ereignisse des laufenden Sommers haben zudem laut Gemeinderat deutlich gemacht, dass die Stadt ein nachhaltiges Entwässerungsmanagement braucht. Mit der Klima-Analyse und den stadtplanerischen Massnahmen will der Gemeinderat bis 2022 eine solide Grundlage für die Stadt- und Freiraumplanung schaffen.

sda/tag

Fehler gefunden?Jetzt melden.