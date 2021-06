Gerangel um Kommissionssitze – Berner Stadtrat verhindert «riesige Blamage» Nach monatelangen Verhandlungen hat der Stadtrat sämtliche Kommissionssitze ohne Kampfwahlen verteilen können – mit einer Ausnahme. Christoph Hämmann

Berns Stadtrat im Januar an der ersten Sitzung der neuen Legislatur: Der Streit um Kommissionssitze dauerte bis knapp vor die Sommerferien. Foto: Nicole Philipp

Normalerweise erzielen die Stadtberner Parteien bei der Verteilung der verschiedenen Kommissionssitze einen Konsens, die Wahl im Parlament erfolgt still. Doch nicht so dieses Jahr: In monatelangen Verhandlungen wurde hinter den Kulissen um die Sitze gestritten. Das Ganze gipfelte darin, dass SP und SVP mit einer Beschwerde ans Regierungsstatthalteramt gelangten, wie diese Zeitung Ende März berichtete.

«Ich habe sehr viel Zeit für sehr wenig Mehrwert aufgewendet», sagt Marianne Schild, Co-Fraktionschefin der Grünliberalen. Dabei sei das Ziel gewesen, «chaotische Kampfwahlen» für diese freiwilligen Ehrenämter zu verhindern. «Am Ende kann man nun nicht mehr bei jedem Sitz sagen, auf welchem Verteilschlüssel seine Vergabe beruht.»