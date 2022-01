Kredit von 800'000 Franken – Berner Stadtrat für sicherere Schulwege Das Berner Stadtparlament spricht sich für 148 Massnahmen an 20 Schulstandorten aus, um Schulwege sicherer zu machen.

Schulkinder im Berner Steckgutschulhaus. Die Stadt Bern will die Schulwege auf dem Gemeindegebiet sicherer machen. (Archivbild) KEYSTONE/LUKAS LEHMANN

Die Schulwege in der Stadt Bern sollen sicherer werden. Mit 56 zu 1 Stimmen hat der Stadtrat dafür am Donnerstag einen Kredit von 800'000 Franken gesprochen. Mit dem Geld sollen insgesamt 148 Massnahmen an 20 von 22 Schulstandorten umgesetzt werden.

Die städtische Verkehrsplanung hat in den letzten drei Jahren in Zusammenarbeit mit Elternräten, Schulleitungen und Verkehrsinstruktorinnen zahlreiche Schwachstellen im Umfeld der Schulhäuser identifiziert.

Die nun geplanten 148 Massnahmen lassen sich laut Gemeinderat einfach, günstig und in der Regel recht schnell umsetzen. Es handelt sich in erster Linie um Signalisations- und Markierungsarbeiten sowie kleinere bauliche Massnahmen.

SDA/flo

Fehler gefunden?Jetzt melden.