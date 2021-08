Verstoss gegen Covid-Verordnung – Berner Staatsanwaltschaft verurteilt SVP-Geschäftsführerin Die Delegiertenversammlung der SVP Kanton Bern von Anfang Juli hat strafrechtliche Folgen. Geschäftsführerin Aliki Panayides wurde per Strafbefehl verurteilt. Quentin Schlapbach

Viele Menschen, kaum Masken und am Schluss wurde noch gesungen: Die Delegiertenversammlung der SVP Kanton Bern sorgte Anfang Juli für Schlagzeilen. Foto: Adrian Moser

Die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland hat diese Woche wegen der Delegiertenversammlung der SVP Kanton Bern strafrechtliche Konsequenzen gezogen. Gegen die für die Organisation der Veranstaltung verantwortliche Person sei ein Strafbefehl wegen Widerhandlungen gegen die Covid-19-Verordnung ausgestellt worden, sagt Christof Scheurer, Informationsbeauftragter der Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern.

Auf Nachfrage bestätigt Aliki Panayides, Geschäftsführerin der SVP Kanton Bern, den Sachverhalt. Der Strafbefehl sei an sie gegangen, weil sie die Veranstaltung organisiert habe und folgerichtig dafür auch die Verantwortung trage. Ob sie Einsprache gegen den Strafbefehl einlegen werde oder das Urteil akzeptiere, wisse sie derzeit noch nicht, sagt Panayides. «Das muss ich zuerst in Ruhe anschauen.» Da es im Parteivorstand gleich mehrere Juristen habe, werde es auch an kompetenter Beratung nicht fehlen. Auch zur Höhe der Busse wollte sich Panayides noch nicht äussern.