Unihockey-Playoff – Berner Spitzenclubs nehmen Final ins Visier Rekordmeister Wiler-Ersigen und Floorball Köniz stehen im Playoff-Halbfinal. Am Ostersamstag geht es für die beiden Berner Topteams in der Best-of-7-Serie mit je einem Auswärtsspiel los.

Jonas Guggisberg (links) trifft mit seinem Team Floorball Köniz im Playoff-Halbfinal auf die Alligatoren aus Malans. Foto: Manuel Lopez / liveit.ch

Es war eine deutliche Kampfansage, welche die Akteure von Floorball Köniz am letzten Wochenende an die Konkurrenz sendeten. 10:0 deklassierten die Berner Vorstädter im TV-Spiel die Unihockey Tigers Langnau und qualifizierten sich dank ihres spektakulären vierten Siegs in der Serie gegen die Emmentaler für den Playoff-Halbfinal. Eine grundsolide Defensive, blitzschnelle Konter, ausgeklügelte Spielzüge, klinische Abschlüsse und die Bereitschaft, jeden Zweikampf mit voller Intensität zu führen: Die Tugenden, welche die Könizer beim Kantersieg gegen die Tigers an den Tag legten, sind nun auch im Playoff-Halbfinal gefordert. Die Mannschaft von Trainer Jyri Korsman bekommt es in der Best-of-7-Serie mit den Alligatoren aus Malans zu tun, welche die Master Round auf Rang 2 einen Platz vor den Bernern abgeschlossen hatten und somit in der Serie auch über den Heimvorteil verfügen.

Floorball Köniz gewann in der Qualifikation zwar beide Vergleiche gegen die Bündner (3:2 auswärts und 6:4 zuhause) – einen klaren Favoriten gibt es für die am Samstag in Maienfeld (16 Uhr) beginnende Halbfinal-Serie jedoch nicht. Vielmehr dürfte es ein Duell auf Augenhöhe werden, in dem Details und die Tagesform entscheiden. «Wir wollen die gute Ausgangslage, die wir uns im Verlauf der Saison geschaffen haben, nutzen. Der Einzug in den Superfinal ist unser Ziel», sagt Köniz-Captain Jonas Ledergerber. Nach dem Start am Samstag, wird die Serie bereits am Ostermontag mit dem zweiten Spiel in Köniz (16 Uhr live auf FBK TV) weitergehen.

Tipp der Redaktion: Malans – Köniz 3:4

Wiler in der Rolle des Aussenseiters

Es ist ganz einfach, bei GC gegen Wiler-Ersigen trifft das Team mit der besten Offensive auf die Equipe mit der besten Defensive. Allerdings muss Wiler weiter auf den Weltklasse-Verteidiger Krister Savonen verzichten. Es ist unwahrscheinlich, dass der Finne am Wochenende zum Halbfinalstart wieder mittun kann. Die Folgen seiner im letzten Qualispiel erlittenen Hirnerschütterung sind zu drastisch. Wiler-Ersigen ist zwar Titelverteidiger, für einmal aber nicht Favorit. GC startet auf dem Papier mit klaren Vorteilen in den Vergleich.

Wiler-Ersigens Joonas Pylsy hat den Tritt im Playoff gefunden. Foto: Marcel Bieri

Es sind höchstens Softfaktoren, die für die Unteremmentaler sprechen könnten. Da wäre mal die Sache mit dem Druck. Im Viertelfinal gegen Zug tat sich das Team mit der Last des Siegenmüssens ziemlich schwer. Einige Spieler agierten nicht auf ihrem höchsten Niveau. Mit dem Erreichen des Halbfinals ist der Druck etwas kleiner. Ein Scheitern wäre zwar enttäuschend, jedoch keine Katastrophe. Entgegen kommt dem Team von Trainer Thomas Berger, dass es voll im Rhythmus ist. Die sieben Viertelfinalspiele haben die Mannschaft weitergebracht. GC hingegen wurde von Waldkirch-St. Gallen weniger gefordert und tritt mit einer 14-tägigen Wettkampfpause zum ersten Halbfinal an. «Das ist unsere Chance», sagt Topskorer Joonas Pylsy. «Wir sind in Fahrt, sie noch nicht.» Der Finne ist derzeit der beste Playoff-Skorer. Nach Anfangsschwierigkeiten hat er sich in den letzten Partien enorm gesteigert. Das siebte Viertelfinalspiel gegen Zug hat er mit vier Toren praktisch im Alleingang entschieden.

Tipp der Redaktion: GC – Wiler-Ersigen 4:2

