Diskussionen um Impfstrategie – Berner Spitalpersonal soll nun doch Vorrang haben Im Kanton Zürich wird das besonders exponierte Spitalpersonal bereits seit Mitte Januar geimpft. Nun findet auch im Kanton Bern ein Umdenken statt. Quentin Schlapbach

Das medizinische Fachpersonal – hier eine Mitarbeiterin im neu eröffneten Impfzentrum Wankdorf – hatte bisher noch keine Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Das soll sich mit der nächsten Impfstofflieferung ändern. Foto: Raphael Moser

Wer kommt zuerst dran? Wer muss noch warten? Die Frage nach einer gerechten Impfstrategie gibt derzeit schweizweit zu reden. Für Ärger sorgten jüngst vor allem prominente «Impfdrängler» wie die Bundeshausparlamentarier oder der südafrikanische Milliardär Johann Rupert. Aber auch einzelne Berufsverbände – etwa Lehrpersonen oder Polizistinnen und Polizisten – verlangen plötzlich einen Vorrang beim Impfen.

Bei einem Punkt ist man sich in weiten Teilen der Gesellschaft immerhin einig: Das Personal in den Spitälern sollte möglichst früh Zugang zum Impfstoff erhalten. Es steht seit Beginn dieser Pandemie an vorderster Front, leistete in dieser Zeit unzählige Überstunden und setzte sich dabei einem erhöhten Ansteckungsrisiko aus.