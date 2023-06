Am Frauenstreik-Tag – Berner SP-Politikerin Irène Marti gestorben Sie stand sieben Jahre lang an der Spitze der kantonalen SP. Nun ist die Berner Politikerin Irène Marti Anliker 65-jährig verstorben.

Die Berner SP-Politikerin Irène Marti Anliker ist tot. Sie starb vergangen Mittwoch, am «feministischen Streiktag», wie der am Montag veröffentlichten Todesanzeige zu entnehmen ist. Marti Anliker wurde 65 Jahre alt.

Marti Anliker war von 2002 bis 2014 Mitglied des Berner Kantonsparlaments, zuvor sass sie von 1990 bis 2002 im Berner Stadtrat. Von 2003 bis 2010 war sie Kantonalpräsidentin der Berner SP. Bereits in den 1980er Jahren war sie als Co-Präsidentin der Juso und als Mitglied der Geschäftsleitung der SP Schweiz politisch aktiv.

Wegen ihrer Kaderfunktion als stellvertretende Leiterin des Bereichs Weiterbildung am Berner Bildungszentrum Pflege trat sie 2010 von der Spitze der kantonalen SP zurück. In der Politik habe sie die Liebe zur Menschheit geleitet, in der Pflege die Liebe zum Mitmenschen, privat die Liebe zu ihren Angehörigen, heisst es in der Todesanzeige. Marti Anliker hinterlässt zwei Kinder.

