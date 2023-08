Berner Sommeroperette – «Wie ein erstklassiges Sechsgangmenü mit perfekter Weinbegleitung» Seit 2016 hat die Operette in Bern eine Heimat. Auch dank Michael Kreis, der dieses Jahr «Ball im Savoy» dirigiert – und ob der Ohrwurmmelodien ins Schwärmen gerät. Hannah Plüss

Die Operette hat im Sternensaal Bümpliz eine lange Tradition: Szene aus der letztjährigen Produktion «Frau Luna» der Berner Sommeroperette. Foto: Simon Schwab

Warum braucht die Operette einen festen Platz in Berns Kulturleben? «Ganz einfach: Weil es so viele grossartige Operetten gibt»: Dies sagt der Berner Chorleiter und Dirigent Michael Kreis, der 2016 gemeinsam mit Simon Burkhalter den Verein Berner Sommeroperette gegründet hat.

«Diese Musik ist einfach zu gut, um sie hier nicht aufzuführen», findet er und gerät ins Schwärmen über die dichte Musik, die dramatischen Handlungen und die hohen technischen Ansprüche an alle Menschen auf der Bühne: «Eine gute Operette ist wie ein erstklassiges Sechsgangmenü mit perfekter Weinbegleitung: Noch während der eine Gang verspeist wird, freut man sich schon darauf, welche Überraschungen der nächste bereithalten mag.»

Michael Kreis liebt die altbekannten Werke wie die «Fledermaus» genauso wie die versteckten Trouvaillen, die er während der Corona-Pandemie aufgespürt und aus der Versenkung geholt hat: etwa die «Polnische Hochzeit», die vorletztes Jahr auf die Bühne gebracht wurde.

Jazz und Sozialkritik

Dieses Jahr wird im Sternensaal Bümpliz nun also «Ball im Savoy» gezeigt, die dritte Operette aus der Feder Paul Abrahams – wie die beiden Vorgängerinnen im Berlin der 1930er-Jahre ein riesiger Erfolg. Abraham war damals ein gefeierter Star und einer der wichtigsten Operettenkomponisten seiner Zeit. Als jüdischen Ungarn zwang ihn der Nationalsozialismus nach dieser kurzen Sternstunde zu einem Leben in Exil und Vergessenheit, während seine Stücke in Europa auch nach dem Zweiten Weltkrieg Grosserfolge feierten.

«Ich kenne kaum einen Komponisten, der so dicht und farbig komponierte wie er», sagt Kreis und singt all die Ohrwürmer gleich vor: «Es ist so schön, am Abend bummeln zu geh’n», «Wenn wir Türken küssen» und natürlich «Toujours l’amour». Doch Abraham beeindruckt nicht nur durch Ohrwürmer, sondern auch dadurch, dass er ein ganzes Jazzensemble zu einem Teil seines Orchesters machte – damals eine Weltneuheit.

«In einer Operette stecken immer die ganz grossen Gefühle: Herzschmerz, Liebe, Lebenslust, aber auch bodenlose Trauer»: Dirigent Michael Kreis. Foto: Priska Ketterer

Aufgeführt wird «Ball im Savoy» nun konzertant mit dem Conférencier Martin Schurr, der als Moderator durch das Stück führt wie bereits bei der «Polnischen Hochzeit»: «Wir haben sehr gute Rückmeldungen erhalten, weil das Publikum die Handlung der Operette verstand, ohne sie nachlesen zu müssen», so Kreis. Wobei diese nicht allzu kompliziert sein dürfte, denn Operette gilt als seicht und einfach in der Handlung.

Auch «Ball im Savoy» ist keine Ausnahme: Kaum sind die Flitterwochen beendet, beginnen die Affären und Scheinaffären zwischen den Frischvermählten, die alle am titelgebenden Ball im Savoy ihren Höhepunkt finden. Das Drama ist vorprogrammiert. «In einer Operette stecken immer die ganz grossen Gefühle: Herzschmerz, Liebe, Lebenslust, aber auch bodenlose Trauer», so Kreis. Aber wie so oft im Entertainmentsektor finden sich im Stück auch Doppeldeutigkeit und Ironie bis hin zur Sozialkritik, beispielsweise durch die überaus emanzipierten Frauenrollen, die mit ihren eigenwilligen Entscheidungen ihrer Zeit voraus waren.

Ein Operettensaal mit Tradition

Auch wenn der Operette im Moment ein fester Platz im Berner Kulturleben fehlt: Das Genre hat im Sternensaal Bümpliz eine Tradition, die lange vor 2016 begann. Bereits 1928 liess der damalige Wirt des Lokals den Festsaal inklusive Orchestergraben extra für seine theater- und tanzaffine Tochter bauen, woraufhin während Jahrzehnten regelmässig Operetten aufgeführt wurden.

Obwohl der Orchestergraben mittlerweile verschwunden ist, besteht die Lust auf Operette nach wie vor. Nun wird diese Tradition wieder zum Leben erweckt, was auch ein wenig darüber hinwegtröstet, dass die Berner Sommeroperette jeweils drinnen stattfindet, wegen der Wetterunsicherheit. «Wobei, ‹Eine Nacht in Venedig› am Wasser wäre schon auch mal was», sagt Kreis, und seine Augen leuchten.

