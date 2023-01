Bundesliga: Gladbach erteilt Sommer keine Freigabe

Wechselt er zu den Bayern – oder doch nicht? Die Transfergerüchte um Nationalmannschafts-Torhüter Yann Sommer waren in den vergangenen Tagen eines der grossen Themen in der Bundesliga und im Schweizer Fussball. Nun hat sein aktueller Club, Borussia Mönchengladbach, offenbar einen Wechsel im Winter ausgeschlossen. Dies berichtet zumindest die «Rheinische Post».

«Wir werden Yann Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt», wird Gladbachs Sportchef Roland Virkus im Artikel zitiert. Ob dies jedoch schon das definitive Verdikt ist, wird sich wohl erst in den kommenden Tagen und Wochen zeigen. Die Rückrunde in der Bundesliga beginnt am 20. Januar, das Transferfenster ist noch bis am 31. Januar offen. Und die Bayern werden vermutlich nicht einfach so locker lassen, brauchen sie doch dringend einen Ersatz für den langfristig verletzten Stammkeeper Manuel Neuer. (tmü)