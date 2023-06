Die Loubegaffer – Berner Samariter fürs Rote Kreuz und Doppelköpfe im Stadtrat Zwei Berner sollen beim Roten Kreuz Erste Hilfe leisten. Und im Stadtrat ist das Doppelkopf-Fieber ausgebrochen. Das sind die Neuigkeiten der Loubegaffer. Die Loubegaffer

Thomas Zeltner hatte als ehemaliger Chef des Bundesamts für Gesundheit viele Medienauftritte. Hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2008. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Das Schweizerische Rote Kreuz steckt in einer schweren Führungskrise: Zuerst wurde der Direktor Markus Mader vom Aufsichtsgremium abgesetzt. Doch dann stellte ein internes Gutachten die Rolle von Präsidentin Barbara Schmid-Federer infrage. In der Folge trat die ehemalige Mitte-Nationalrätin vor zehn Tagen zurück. Nun müssen Bernerinnen und Berner quasi als Samariter einspringen. Thomas Zeltner, ehemaliger Direktor des Bundesamts für Gesundheit, soll vorübergehend das Präsidium übernehmen und Ruhe in die Hilfsorganisation bringen, wie vergangene Woche bekannt wurde. Die Loubegaffer sind optimistisch. Der 75-Jährige hatte sein Bundesamt in Vor-Pandemie-Zeiten im Griff und scheint sich durch einen gesunden Sparsinn auszuzeichnen. So isst Zeltner, der gewiss eine ansehnliche Rente bezieht, gelegentlich im kostengünstigen Spysi in der Berner Altstadt zu Mittag.