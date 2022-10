Laut türkischen Medienberichten – Berner Safari-Bar-Mörder stirbt bei rätselhafter Explosion Vor 24 Jahren erschütterten die Safari-Morde die Schweiz. Nun soll einer der Täter in Istanbul unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen sein. Quentin Schlapbach

Bilder der Explosion kursieren in den sozialen Medien. Foto: Twitter

Am letzten Sonntag, kurz nach 19 Uhr, erschütterten mehrere Explosionen das Istanbuler Fikirtepe-Quartier. Der Knall kam aus einem Haus an der Erdemler-Gasse. Dieses stand kurz darauf lichterloh in Flammen. Drei Personen kamen bei der Explosion ums Leben.