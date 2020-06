Wegen Coronavirus – Berner Reparaturprofis vernetzen sich Viele Kunden trauen sich wegen des Coronavirus nicht in die Stadt. Das brachte die Inhaber der Reparaturwerkstatt Heicho auf eine Idee. Claudia Salzmann

Martin Kalt von der Werkstatt Heicho in der alten Feuerwehr Viktoria. Der Laden setzt auf Reparaturen statt Neuware. Fotos: Franziska Rothenbühler

Auf den Gestellen stehen und liegen alte Lampen. An jeder klebt ein Arbeitsrapport: Kurzschluss? Hänger anlöten. Halterung locker. Baldachin montieren. Goldkabel anschliessen. Wackelkontakt. Alles kein Problem für Martin Kalt. Das Elektrohandwerk hat er in all den Jahren hinter dem Verkaufstresen gelernt. «Vieles haben mir die Elektriker beigebracht», sagt Kalt.