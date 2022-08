Aktualisierungsbedarf – Berner Regierung will Klimafragen im Richtplan aufwerten Der Berner Regierungsrat will die Themen Klima und Mobilität besser im kantonalen Richtplan verankern. Die öffentliche Vernehmlassung dauert bis am 24. November.

Federführend bei der Aktualisierung des kantonalen Richtplans: Die Berner Regierungsrätin Evi Allemann (SP). Foto: Keystone

Der geltende Richtplan 2030 trat vor sechs Jahren in Kraft. Die Umsetzung laufe planmässig, teilte der Regierungsrat am Montag mit. In einigen Fragen bestehe aber Aktualisierungsbedarf.

So habe der Klimawandel Auswirkungen auf den Raum und die Umwelt. Wie die Raumentwicklung darauf reagieren könne, solle im kantonalen Richtplan aufgezeigt werden.

Zwei neue Massnahmen sollen Erwähnung finden. Zum einen soll sich der Kanton das Ziel setzen, eine klimagerechte Siedlungsstruktur zu fördern. Zum andern soll er Waldleistungen vor dem Hintergrund der Klimaveränderung sichern und nutzen.

Zudem sollen die Strategien und Massnahmen im Bereich Verkehr und Mobilität neu strukturiert werden, schreibt der Regierungsrat. Sie sollen besser mit der Planung des Bundes verknüpft werden.

sda/sih

