Lehrpersonenmangel im Kanton Bern – Grosser Rat will Prüfung des Stufenabzugs, aber keine Mindestpensen Das Berner lehnt kantonsweite Mindestpensen für Lehrkräfte ab. Beim Stufenabzug muss der Regierungsrat nochmal über die Bücher.

Foto: Christian Beutler (Keystone)

Der bernische Grosse Rat lässt den Stufenabzug bei Lehrpersonen prüfen. Mit 92 Ja- zu 58 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen hat das Parlament am Mittwoch ein entsprechendes Postulat angenommen.

Grossrat Alain Pichard (GLP/Biel) verlangte, dass der Stufenabzug für Gymnasiallehrpersonen, die an der Sekundarstufe I arbeiten, abgeschafft wird. Der Stufenabzug bewirkt, dass solche Personen vom Kanton in eine tiefere Gehaltsklasse eingestuft werden. (Lesen Sie dazu auch: «Ich kann mehr als ein Junglehrer»)

Pichard konnte so eine Mitte-Rechts-Mehrheit überzeugen. Von EVP und Linksparteien kam Widerstand. Für Stefan Bütikofer (SP/Lyss) sei es nicht verständlich, wieso nur von Gymnasiallehrpersonen gesprochen werde. Wenn schon sollte das geforderte Anliegen für alle Lehrpersonen gelten.

Der Regierungsrat schrieb in seiner Antwort, dass es sich bei der Abschaffung des Stufenabzugs um eine Richtlinienmotion handle. Somit liege es einzig in der Kompetenz der Regierung. Mit der Annahme des Postulats wird die Regierung aber eine Abschaffung prüfen müssen.

Mindestpensen führen zu Problemen

Auch kantonsweite Mindestpensen für Lehrkräfte hat das Parlament diskutiert. Die Mehrheit befand, dies sei keine taugliche Massnahme gegen den Lehrpersonalmangel.

Mit 61 zu 90 Stimmen lehnte der Rat ein Postulat aus den Reihen der Mitte-Partei ab. Alfons Bichsel (Mitte/Merligen) hatte angeregt, Bern solle dem Beispiel anderer Kantone folgen und Mindestpensen vorschreiben – wenigstens so lange, bis es wieder genügend ausgebildete Lehrpersonen gebe. Bichsel brachte einen Beschäftigungsgrad in der Volksschule von 50 Prozent ins Spiel. «Ausnahmen wie Mutterschaft sind zu regeln.»

Die Ratsmehrheit wollte von dem Vorstoss nichts wissen. Mindestpensen böten sich rein rechnerisch als Lösung an, führten in der Praxis aber vielmehr zu Problemen, sagte etwa Manuel C. Widmer (Grüne/Bern). Sture Vorgaben machten es noch schwieriger, offene Stellen zu besetzen.

Regelung auf Gemeindeebene möglich

Der Spielraum für die Anstellungsbehörde – also die Gemeinden und die Schulleitungen – würde unnötig eingeschränkt. Negative Auswirkungen hätten Mindestpensen besonders für Wiedereinsteigerinnen und junge Mütter, die Beruf und Familie verbinden wollten, befürchtete Widmer.

Die Gemeinden könnten schon heute Mindestpensen festlegen, wenn sie dies wollten, sagte Bildungsdirektorin Christine Häsler (Grüne). Der Vorstoss sei so gesehen bereits erfüllt. Eine kantonsweite Vorgabe wäre hingegen ein heikler Eingriff in die Gemeindeautonomie.

Die Regierung erinnerte auch daran, dass die vorgesehene Einführung von Mindestpensen im Nachbarkanton Freiburg zu grossen Diskussionen geführt habe. Schliesslich habe die Regierung die verbindliche Vorgabe in eine Empfehlung umwandeln lassen müssen.

SDA/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.