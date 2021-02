Medienplatz Bern – Berner prüfen Gründung eines Online-Magazins Gegen den «Einheitsbrei»: Die in Bern ansässige Bewegung «Courage civil» prüft, in der Bundesstadt ein neues Online-Magazin zu gründen.

Ein neues Online-Magazin will den Berner Medienplatz nach der Ankündigung von der weiteren Verschmelzung von der Berner Zeitung und dem Bund aufmischen. Bild: Martin Bürki.

Auf die Ankündigung des Zürcher Tamedia-Verlags, die «Berner Zeitung» und den «Bund» noch mehr miteinander zu verschmelzen, reagiert nun die Bewegung «Courage civil». Um etwas gegen den befürchteten «Einheitsbrei» auf dem Medienplatz in der Hauptstadt zu unternehmen, will die in Bern ansässige Organisation die Gründung eines Online-Magazins prüfen.

Wie «Courage civil» am Freitag mitteilte, lotet die Bewegung zuerst einmal mit einer Umfrage das Bedürfnis nach einem solchen Magazin aus.

Tamedia hatte Ende Oktober bekanntgegeben, dass die beiden traditionsreichen Berner Tageszeitungen ab April dieses Jahres enger zusammenarbeiten müssen. Der Verlag strebe an, beide Titel zu erhalten und sie auch weiterhin unterschiedlich zu positionieren. Ob die Redaktionen zusammengelegt würden, liess das Unternehmen damals aber offen.

Berner Politikberater als Geschäftsführer

«Courage civil» glaubt, dass im April auch die Lokalredaktionen fusioniert werden. Sie befürchtet einen «Einheitsbrei», wie die Bewegung in der Mitteilung schreibt. Auch in anderen Agglomerationen seien neue Online-Medien entstanden, so etwa «Tsüri» in Zürich und «heidi.news» in der Romandie.

Mit dem Projekt einer neuen Gratis-Zeitung des Schaffhauser Verlegers Norbert Bernhard für Bern habe «Courage civil» nichts zu tun, heisst es weiter. Die Bewegung entstand laut eigenen Angaben 2018 im Abstimmungskampf um die No-Billag-Initiative. Geschäftsführer ist der Berner Politikberater und Buchautor Mark Balsiger.

sda/sih