Rüffel vom Bundesgericht – Berner Polizistenbeleidiger landete zu Unrecht im System Weil er Polizisten übel beschimpfte, wurden einem Mann präventiv die Fingerabdrücke abgenommen. Nun wurde die Berner Staatsanwaltschaft zurückgepfiffen. Michael Bucher

Nicht nur zum Aufklären einer Tat können Fingerabdrücke abgenommen werden, sondern auch aus präventiven Gründen. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Es kommt immer mal wieder vor, dass Gerichte die kantonalen Strafverfolgungsbehörden zurückpfeifen, wenn diese über Gebühr Personendaten von Delinquenten erfassen oder DNA-Profile erstellen. In einem aktuellen Fall erhält die Berner Staatsanwaltschaft einen Rüffel vom Bundesgericht. Was war geschehen?

Es passierte in der letzten Neujahrsnacht. 70 Meldungen gingen in jener Nacht bei der Kantonspolizei laut eigenen Angaben ein. In den meisten ging es um Lärmklagen, aber auch um Streitereien unter Nachtschwärmern. Wegen einer solchen wurde die Polizei auch im vorliegenden Fall alarmiert. Gar Messer sollen im Spiel gewesen sein.