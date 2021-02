Umstrittene Anzeige – Berner Polizei von Gericht gerüffelt Die Polizei zeigte zwei Passantinnen an, weil diese zwei ihrer Beamten bei einer Festnahme gestört hätten. Die Frauen wehrten sich vor Gericht dagegen. Mit Erfolg. Michael Bucher

Polizeieinsätze im öffentlichen Raum bergen immer mal wieder Konfliktpotenzial. (Archivbild) Foto: Jürg Spori

Es kommt eher selten vor, dass ein Gericht der Polizeiarbeit ein schlechtes Zeugnis ausstellt. Am Mittwoch geschah genau dies am Regionalgericht in Bern. Der Richter rüffelte zwei Polizisten, die zwei Frauen angezeigt hatten. Die beiden Passantinnen hätten sie bei einer Festnahme bedrängt, so der Vorwurf der Beamten. Gegen den Strafbefehl von 300 Franken wehrten sich die Frauen und erhielten nun vor Gericht recht, wie der «Bund» am Donnerstag berichtete.

Festnahme auf der Schütz

Was war geschehen? Im Sommer 2019 sassen eine Mutter und ihre Tochter beim Bollwerk in einem Restaurant. Von dort aus konnten sie beobachten, wie zwei Polizisten auf der Schützenmatte einen Mann zu Boden drückten, der sich einer Kontrolle entziehen wollte. Weil der Mann immer wieder laut aufschrie, eilten die beiden Frauen zum Ort des Geschehens. Sie hätten die Polizisten gebeten, verhältnismässiger vorzugehen und dem Mann nicht wehzutun, meinte die Mutter.